Einblick in 20 Berufe der Baubranche erhalten

Külsheim.Der „Baubus“ machte am Donnerstag an der Pater-Alois-Grimm Schule (PAGS) in Külsheim Station. Dadurch erhielten die Lerngruppen 7 bis 10 auf anschauliche Weise Einblicke die zahlreichen Berufe im Baugewerbe.

Wie es in der Mitteilung der Schule heißt, fährt der multimedial ausgebaute Linienbus von Schule zu Schule. Er enthält verschiedene bauhandwerkliche Geräte wie etwa einen ferngesteuerten Mini-Bagger. Aber auch an einem Geräuscherätsel, dem Fühlkasten oder Gewichteschätzen und weiteren spannende Multimedia-Elementen können sich die Schüler versuchen. Dabei ist das neue „BauBoard“ eine besondere Attraktion. An diesem erlebten die PAGS-Schüler eine virtuelle und zugleich „bewegende“ Fahrt über eine Baustelle.

Außerdem konnten sie einen fiktiven Bungee-Sprung von einem 70 Meter hohen Baukran wagen oder den „BerufeChecker“ testen. Neben dem praktischen Zirkeltraining gab es im „BauBus“ einen kurzen Vortrag über die Ausbildung in der Bauwirtschaft.

Durch diese interessanten Elemente wurden die Mädchen und jungen auf spielerische Weise an über 20 Bauberufe herangeführt. Sie konnten ausprobieren, ob sie die dafür notwendigen Fähigkeiten besitzen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.10.2018