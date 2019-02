Einblicke in die Bildungseinrichtung

Külsheim.Groß ist an der Külsheimer Pater-Alois-Grimm-Schule (PAGS) die Auswahl an so genannten „TIP“-Unterrichtsblöcken (Themen-Interessen-Projekte), in denen die Schüler ihr eigenes Potenzial entfalten können. Möglich wird dies durch eine fundierte Netzwerkarbeit mit außerunterrichtlichen Partnern. Wie die Schulleitung mitgeteilt hat, gehört zu diesen nun auch ein Pferdehof in Dörlesberg, wo die Kinder und Jugendlichen unter fachkundiger Leitung Reitstunden erhalten. Über TIP und den Schulalltag der PAGS können sich Viertklässler bei Schnuppertagen in der Einrichtung informieren. 90-minütige Führungen für Eltern während des Unterrichts finden dienstags um 14 Uhr statt. Anmeldungen sind im Sekretariat der PAGS unter Telefon 09345/333 möglich. Am Samstag, 23. Februar, stellt die Schulleitung von 10 bis 12 Uhr die Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg und das Konzept des „Haus des Lernens“, das seit 2009 an der PAGS umgesetzt wird, vor. Dabei kann auch die Schule besichtigt werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.02.2019