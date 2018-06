„Eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte“

Anzeige

Hundheim.Der VdK-Ortsverband feierte am Sonntag 70. Geburtstag. Die Mitglieder verbanden den offiziellen Teil mit Rückblick, Grußworten und Ehrungen mit geselligem Beisammensein mit Gesprächen. Kurt Grein ist bereits 40 Jahre beim Ortsverband.

Entwicklung beleuchtet

Vorsitzende Gertrud Grein beleuchtete die Entwicklung des Ortsverbandes mit einem Blick in die Chronik speziell auch der Anfangsjahre. Sie bezeichnete Hubert Ott als den Mann der ersten Stunde. Dieser habe bereits Anfang September 1947 mit Ingenieur Grubert aus Tauberbischofsheim Gespräche über Ziel und Aufgaben eines Verbandes geführt. Zu dieser Zeit sei es schwer gewesen, so Grein, eine Organisation ins Leben zu rufen. Große Schwierigkeiten habe die bevorstehende Währungsreform gemacht, Schreibpapier musste durch Abgabe von Altpapier beschafft werden.

Am 16. Dezember 1947 ließen sich Hermann Kuhn, Alois Lutz und Hubert Ott beim Landratsamt als Mitglieder beim VdK Stuttgart aufnehmen. Bis zur Gründung einer Ortsgruppe wurden sie Wertheim zugeteilt. Zum 1. Januar 1948 kamen Albert Steinbach und Erwin Ballweg als Mitglieder dazu. Am 10. Januar 1948 stellte Hubert Ott einen Antrag auf Gründung eines Ortsvereins, am 23. März 1948 folgte im Rathaussaal Hundheim eine Gründungsversammlung. Dazu waren die Gemeinden Steinbach, Steinfurt, Dörlesberg sowie der Messhof und der Birkhof geladen.