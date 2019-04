Eine wunderbare Zeitreise ins Jahr 1492

Hunderte Einheimische und weitere Mitstreiter bereiten momentan alles dafür vor, um mit ihren Gästen bei der „Burgkurzweyl zu Cullesheym“ eine Reise in das Jahr 1492 zu unternehmen.

Külsheim. Immer detailreicher verwandeln die Mitglieder der „Vereinsgemeinschaft Burgkurzweyl“ das Gelände rund um das Külsheimer Schloss in die passende Kulisse für das mittelalterliche Spektakel. Der historische Markt findet in und vor der Burg, im Burggraben, auf dem „Platz der Bämsleyn“ und auf der Burgwiese am Mittwoch, 1. Mai, sowie an den Samstagen und Sonntagen, 4. und 5. Mai sowie 11. und 12. Mai, statt.

Allerlei Neuerungen

Dabei erwartet die Besucher Altbewährtes und mancherlei Neues. Vor über einem Jahr wurde in geselliger Runde die Idee für einen „See“ inmitten der „Burgkurzweyl“ geboren. Ende vergangenen Jahres kam der Gedanke an eine passende Brücke hinzu. Umgesetzt wurde nun beides von der „MTB-Gruppe“ mit einem Dutzend tatendurstiger Recken, die auch schon „des kleinen Ritters Reitschule“, ein Karussell ganz alter Prägung, und das Wasserrad in Schwung gebracht haben.

Im Winter hatten die Verantwortlichen einen sehr gut als Brücke passenden Baum am Wegesrand im Wald entdeckt. In Absprache mit dem Förster konnte diese „wunderschön krumme“ Eiche für den Steg über den See genutzt werden. Wie „für uns gewachsen“, freute sich Claus Barta von der „MTB-Gruppe“.

Mittlerweile hat auch schon der See Form angenommen. Dazu richteten die fleißigen Helfer mit Manneskraft ein altes, per Zufall gefundenes Geländer passend her. Zudem wurden Sandsteine aller Größen herangekarrt, Podeste gebaut und Schilf gepflanzt. Das Gewässer trägt den Namen „Schwarzer Unkenteich“, die Brücke darüber heißt „Unkenbrücke“. Die Anlage wird sicherlich auch für die „Waschweiber“ eine adäquate Tribüne für deren Auftritte sein.

Aus organisatorischen Gründen gibt es bei der „Burgkurzweyl zu Cullesheym“ eine neue Bühne direkt vor dem ehemaligen Schwesternhaus. Der vom städtischen Bauhof errichtete Aufbau ist von der gesamten Treppe an der Stadtkirche St. Martin aus gut einsehbar.

Gerichtstag

Auf der Plattform wird auch der „Gerichtstag zu Cullesheym“ an jedem der Markttage zweimal aufgeführt. Bei den schwerwiegenden Anklagen geht es um einen zur Unzeit arbeitenden Schmied, um falsches Brotgewicht, um eine besondere Art von Hasenfutter, um Wein- und Bierpanscherei sowie um geheimnisvolle Vorgänge im „Haus zur Roten Laterne“. Mögliche Strafen werden in gewohnter Weise sofort vollzogen. Für das Schauspiel zeichnet in bewährter Weise Thomas Hilpert verantwortlich.

Zu den weiteren Aktivitäten auf dem Podium gehört der „Historische Tanz der Bämbsleyn“. Der „Ablassprediger“ erreicht von leicht erhöhter Position aus sicherlich sehr gut die große Menge jener, die sich der Völlerei und/oder sonstigem vermeintlich Frevelhaftem im Übermaß hingeben. Das Publikum erfreuen werden „Cullesheymer Sängerbrüder“, die mittelalterliches Liedgut schmettern.

Das Programm bereichern zudem die Bauchtanzgruppe „Kizzlar“ mit einem Feuertanz und die „Gruppe Greifenpack“ mit einer Feuershow. Neben dem Zelt auf dem Burgvorplatz und der imposanten „Felsquellschenke“ gibt es wieder eine Vielzahl von kleinen Hütten, gebaut aus Ästen und Leinwand, nach dem Wahlspruch „schief ist schön“.

Neu bei dem mittelalterlichen Treiben ist, dass dem „Verlesen der Marktregula“ im Rahmen der offiziellen Eröffnung eines jeden Markttags ein herausragendes Gewicht beigemessen wird, auf dass alles in geordneten Bahnen ablaufe. Nicht dass das Verhalten der Gäste in früheren Jahren einen Grund dafür gegeben hätte, aber auch vor Jahrhunderten galt „sicher ist sicher“. Für Uneinsichtige sind die Stadtbüttel nicht weit und auch der Pranger steht bereit.

