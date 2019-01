Einsatzbereitschaft bewiesen

Auf ein ereignisreiches Jahr mit überdurchschnittlich vielen Einsätzen blickte die Hundheimer Feuerwehr bei der Hauptversammlung zurück.

Hundheim. Abteilungskommandant Hubert Steinbach begrüßte im Gerätehaus zahlreiche Feuerwehrkameraden. Der Abteilung gehören 37 Mitglieder an. Bei 13 Fällen stellte die Wehr ihre Einsatzbereitschaft unter Beweis. Dabei war man bei zehn Bränden und drei technischen Hilfeleistungen gefordert.

Im Berichtsjahr fanden 14 Übungen statt. Die Führungskräfte nahmen an Ausschusssitzungen teil. Zusätzlich gab es 27 Feuerwehrsport-Trainingseinheiten.

Die Wehrmänner beteiligten sich an der Maibaumsaufstellung, am Martinsumzug des Kindergartes und richteten den „Bauernball“ aus. Außerdem wurden mehrere Feste besucht, ein Kameradschaftsabend veranstaltet und das Jahr im Gerätehaus beschlossen. Einen Höhepunkt bildeten die Segnung und offizielle Fahrzeugübergabe des gemeinsamen Tragkraftspritzenfahrzeugs sowie das gelungene Fest zusammen mit der Steinbacher Wehr.

Es folgten die Berichte von Schriftführer Nicolai Bischof und Kassier Hermann Lutz. Die Kassenprüfer Werner Ballweg und Jürgen Ballweg bescheinigten eine einwandfreie Führung der Finanzen. Die Versammlung entlastete den Vorstand einstimmig.

Der Abteilungskommandant bedankte sich für das große Engagement, das bei Einsätzen, Übungen, Lehrgängen und Arbeitseinsätzen erbracht wurde. Besondere Anerkennung sprach er Ludwig Bischof für dessen unermüdlichen Einsatz aus. Marius Bischof und Robin Ballweg wurden als Neumitglieder begrüßt. Eine besondere Ehrung erfuhren Gerhard Egenberger und Herbert Ochs. Beide gehören bereits seit 50 Jahren der Freiwilligen Feuerwehr Hundheim an.

Bürgermeister Thomas Schregelmann dankte der Wehr für ihre stetige Einsatzbereitschaft und den ehrenamtlichen Dienst am Nächsten. In den nächsten Jahren stehe die weitere Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans in Fokus. Für die Wehr sei der Neubau des Feuerwehrgerätehauses zwischen Hundheim und Steinbach ein besonderer Schwerpunkt.

Stadtkommandant Heiko Wolpert lobte die gute abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und verwies auf die damit verbundenen Veränderungen und Herausforderungen. Wolpert: So wie beim Unwettereinsatz in Külsheim bewiesen, „werden wir diese gemeinsam bewältigen“. ffw

