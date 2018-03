Elternbeiträge kräftig angehoben

Anzeige

Die Betreuung werde von Montag bis Donnerstag angeboten, so die Fachfrau. Die Hausaufgabenbe-treuung beginne ab 11.15 Uhr und ende spätestens um 14.45 Uhr. Die Kinder, die bei der anschließenden Betreuung angemeldet seien, dürften nach Beenden der Hausaufgaben direkt in die Nachmittagsbetreuung wechseln. Für die Eltern sei so sicher, dass ihr Kind bis 14 Uhr betreut werde.

Die Nachmittagsbetreuung beginne um 12 Uhr und gehe bis 16 Uhr. Dabei seien die Kinder im Freien, sofern dies die Witterung zulasse. Zudem werde seit einiger Zeit auch am Freitag eine Betreu-ung bis 13 Uhr angeboten.

Geiger-Schmitt sagte, ein Betreuungsteam sorge für alles. Bei der Hausaufgabenbetreuung seien sie-ben Personen mit verschiedenen Betreuungsumfängen beschäftigt, in der Nachmittagsbetreuung sechs Personen. Freitags würden 29 Kinder von drei Personen betreut. Die Stadtkämmerin ergänzte, eine Umfrage im Jahr 2015 habe ergeben, dass nur die Minderheit der Eltern eine Ganztagesgrundschule wolle.

Zu den Finanzen erklärte Geiger-Schmitt, für 2017 ergäben die Einnahmen aus Elternbeiträgen und Landeszuschüssen: 56 153 Euro, wobei den Zuschüssen etwa 17 000 zuzurechnen seien. Die Ausgaben für Personal- und Sachkosten lägen bei der Betreuung bei 76 101 Euro, 2018 noch etwas darüber.

Städtischer Zuschuss

Der Stadtzuschuss habe sich in den letzten zwei Jahren verdoppelt, weil verschiedene Beschäftigungsverhältnisse erhöht worden seien und man das Team erweitert habe.

„Wir wollen das Niveau halten“, unterstrich die Stadtkämmerin, die Angebote würden gut angenom-men. Die Anforderungen wüchsen ständig, das komplette Team sei äußerst engagiert, es gebe Abstimmungsgespräche mit Schule, Träger und Eltern ebenso wie Fortbildungstage.

Geiger-Schmitt benannte die bisherigen Elternanteile (für elf Monate) für das „Modul Hausaufgaben-betreuung“ mit 20 Euro im Monat, bei Geschwisterermäßigung 15 Euro, für das „Modul Nachmittags-betreuung“ mit 25 Euro im Monat, bei Geschwisterermäßigung 20 Euro. Der Vorschlag ab September 2018 laute so: „Modul Hausaufgabenbetreuung“ 25 Euro im Monat, bei Geschwisterermäßigung 18 Euro, „Modul Nachmittagsbetreuung“ 32 Euro im Monat, bei Geschwisterermäßigung 25 Euro, die neue Betreuung am Freitag solle sieben Euro im Monat kosten.

Bürgermeister Thomas Schreglmann ergänzte, die Mehreinnahmen würden den städtischen Zuschuss in etwa halbieren. Matthias Berberich meinte, man solle die „Beiträge durchaus erhöhen“. Annette Ries benannte eine Anspruchshaltung der Eltern, der Betrag für die Nachmittagsbetreuung könnte höher angesetzt sein. Jürgen Goldschmitt sprach sich für eine deutliche Erhöhung aus, das Angebot sei toll und hervorragend organisiert.

Kontroverse Diskussion

Michael Adelmann äußerte, die Betreuung solle kostendeckend angeboten werden, Manfred Lawo verwies auf die mögliche steuerliche Absetzbarkeit. Alfred Bauch hielt eine Erhöhung von 30 Prozent für sehr üppig, Friedrich Morawietz sagte, auch er sei für eine Kostendeckung. Manfred Burger meinte, man solle die Erhöhung so belassen wie vorgeschlagen.

Eine „rote Null“

Der Bürgermeister hatte Zahlen parat, die Erhöhung „gleich kostendeckend“ zu machen. Er nannte beim „Modul Hausaufgabenbetreuung“ 30 Euro im Monat, bei Geschwisterermäßigung 22 Euro, beim „Modul Nachmittagsbetreuung“ 37 Euro im Monat, bei Geschwisterermäßigung 30 Euro sowie für die Freitagsbetreuung zehn Euro im Monat. Dies ergebe „eine rote Null“, so Schreglmann. Der Gemeinderat entschied sich für die letztgenannten Zahlen bei Gegenstimmen von Alfred Bauch und Manfred Burger sowie Enthaltungen von Walter Müller und Thomas Schreglmann. hpw

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.02.2018