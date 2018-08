Er fühlt sich „fit für die 90 Jahre“

Anzeige

Külsheim.90 Jahre alt wir der Külsheimer Hans Steigner am morgigen Sonntag. Er war in den Wirren des Zweiten Weltkriegs in die Brunnenstadt gekommen und ist dieser seither treu geblieben.

Der Jubilar wurde am 12. August 1928 in Fentsch (nördliches Lothringen) geboren. Mit seiner Familie zog er in seinem ersten Lebensjahr in das fünf Kilometer entfernte Arsweiler gezogen, wo er aufgewachsen ist. Dort besuchte er sechs Jahre lang die Volksschule und danach – Lothringen war 1940 deutsch geworden – bis 1942 eine deutsche Schule.

Wie oft in der damaligen Zeit wurde Hans Steigner sein beruflicher Werdegang vorgegeben. Installateur sollte er werden. Dazu kam er für zweieinhalb Jahre in ein Lehrlingsheim nach Zweibrücken. Weihnachten 1944 verbrachte Steigner in Külsheim, wohin es seine Eltern verschlagen hatte. Nachdem er wieder in Zweibrücken lebte, wurde die Stadt durch einen Bombenangriff Mitte März in Schutt und Asche gelegt und man sagte zu ihm, „jetzt kannst du gehen“.