Erfolge und Misserfolge gehören zum Leben

Seit acht Jahren ist Thomas Schreglmann Bürgermeister der Stadt Külsheim. Bevor er sich am Sonntag, 7. April, erneut zur Wahl stellt, haben die FN ihm einige Fragen gestellt.

Von unserem Redaktionsmitglied

Susanne Marinelli

Herr Schreglmann, sie sind jetzt seit acht Jahren Bürgermeister der Stadt Külsheim. Welche Ziele, die Sie sich bei Ihrem Amtsantritt gesetzt hatten, wurden erreicht?

Thomas Schreglmann: Vor meinem Amtsantritt 2011 habe ich ja lange als Wirtschaftsförderer und in der Stadtentwicklung gearbeitet. Von daher waren mir die Herausforderungen in Külsheim bestens vertraut.

Zudem wohne ich jetzt seit über 30 Jahren in der Stadt und habe die Entwicklung seit den 1980er Jahren mitverfolgt.

Ich hatte mir entsprechend die Themen Wirtschaft, Stadt- und Dorfentwicklung, Bildung und auch Demografie als Ziele vorgenommen. Wenn ich mein Wahlprospekt von 2011 anschaue, so ist es doch gelungen, nahezu alle Ziele zu erfüllen.

Bei der Konversion der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne können wir eine hervorragende Zwischenbilanz ziehen. Wir konnten diverse Gebäude verkaufen und rund 350 neue Arbeitsplätze schaffen.

Mit der Neuansiedlung der Firma Uebe werden die Arbeitsplätze auch im Jahr 2019 weiter zunehmen. Das Darlehen zum Kauf der Kaserne konnte komplett getilgt werden.

Wir haben alle unsere Ortskerne durch verschiedene Projekte weiterentwickelt und aufgewertet, auch mit Unterstützung vieler Ehrenamtlicher. Darauf bin ich stolz und sage an alle herzlichen Dank.

Der Schulstandort Külsheim wurde ausgebaut. Mit dem Neubau der Mensa und der Sanierung der letzten Gebäude sind wir hervorragend für die Zukunft aufgestellt.

Das neue Pflegeheim St. Anna wird im Sommer eröffnen, sodass wir auch hier unsere Zwischenziele erreicht haben.

Was würden Sie als ihren bisher größten Erfolg als Külsheimer Bürgermeister bezeichnen?

Schreglmann: Besonders freut mich, dass es uns gelungen ist, den Windpark im Külsheimer Stadtwald zu errichten, der uns 20 Jahre lang hervorragende Einnahmen in den Haushalt spülen wird. Dank der tollen Zusammenarbeit mit dem Stadtwerk Külsheim profitieren über die Bürgerbeteiligung zusätzlich unsere Einwohner noch einmal.

Auch die reibungslose Umsetzung unserer Wasserkonzeption mit dem Bau des Wasserwerks, des neuen Hochbehälters am Kattenberg und 25 Kilometer Wasserleitungen in nahezu alle Ortsteile werte ich als großen Erfolg, zumal es gelungen ist, trotz Investitionen von über zehn Millionen Euro den Wasserpreis nur geringfügig anzupassen.

Insgesamt freut mich, dass wir es geschafft haben, dass alle Vorhaben in der Stadt und in den Ortsteilen in einem breiten Konsens von der Bevölkerung und vom Gemeinderat mitgetragen wurden.

Und was war Ihr größter Misserfolg?

Schreglmann: Das ganze Leben besteht aus einer Anzahl an großen und kleinen Erfolgen und auch Misserfolgen. Und auch, wenn vielleicht das eine oder andere Projekt in den vergangenen Jahren nicht umgesetzt wurde, sehe ich dies nicht als Misserfolg.

Schade ist, dass es uns in den vergangenen Jahren nicht gelungen ist, bei der Betreuung unserer jüngsten Gemeindemitglieder einen großen Schritt nach vorne in die Zukunft zu machen. Dieses Ziel werde ich in einer zweiten Amtszeit mit in Angriff nehmen.

Vorausgesetzt, die Külsheimer wählen Sie erneut zum Bürgermeister: Was wollen Sie dann in den nächsten acht Jahren für die Stadt erreichen?

Schreglmann: Sollte ich erneut das Vertrauen der Külsheimer Bevölkerung bekommen, wird sicher ein bedeutender Schwerpunkt der zweiten Amtszeit unsere Kindergartenlandschaft sein. Hier stehen Neubauten und diverse Sanierungen an. Ich möchte natürlich auch die erfolgreiche Arbeit bei der Konversion der Prinz-Eugen-Kaserne fortsetzen. Und bei unserer demografischen Entwicklung brauchen wir in den kommenden Jahren weiteren seniorengerechten Wohnraum. Daneben muss natürlich unsere Infrastruktur weiter unterhalten und saniert werden.

Wo ist in Külsheim Ihr Lieblingsplatz?

Schreglmann: In Külsheim gibt es viele schöne Plätze, oft liegen sie versteckt im Wald oder auch in manchen Hinterhofgärten. Schön ist es zum Beispiel am „Hohen Herrgott“, am Caravacakreuz, wo wir vor einiger Zeit die neuen Waldsofas aufgestellt haben, oder auch tief im „Taubenloch“ am Siebmachersbild oder auch auf dem Übungsplatz bei Wolferstetten. Mein Lieblingsplatz ist aber vermutlich zuhause mit meiner Familie auf der Terrasse.

