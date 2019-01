Erfolgreich neue Sänger geworben

Eiersheim.Der Kirchenchor Eiersheim traf sich zur Jahreshauptversammlung im Pfarrhaus. Nach Begrüßung und Totengedenken betonte Anette Krug, dass das vergangene Jahr viele Aktivitäten hatte und die Mitgliederwerbung der Höhepunkt des Vereinsjahres gewesen sei. Mit den Sängerinnen Isabell Göbel (Sopran) und Paulina Krug (Alt) sei das gezielte Ansprechen eventueller neuer Mitglieder von Erfolg gekrönt gewesen. Krug dankte ihrem Vorstandsteam und hatte für die langjährigen Funktionäre Wilma Faulhaber (Kassiererin seit 1998), Kuno Krug (Schriftführer seit 1999) und Ursula Mohr (stellvertretende Vorsitzende seit 1995) ein Präsent.

Zunächst verlas Wolfgang Krug den von Schriftführer Kuno Krug verfassten Bericht 2018. So verschönerte der Kirchenchor die Hochfeste Ostern, Fronleichnam und Weihnachten mit Chorgesang. Aktiv dabei waren der Chor beim Liederabend des MGV Eintracht Eiersheim und beim Konzert der Pfarrgemeinde im November in der Kirche.

Zusammen mit dem Kirchenchor Külsheim wurde im Kloster Bronnbach (Dankgottesdienst der Seelsorgeeinheit zur Erstkommunion und im Gottesdienst zur langen Klosternacht) sowie in Uissigheim (Weißer Sonntag) und bei der Firmung in Külsheim gesungen. Somit sangen die Chorsänger bei 15 Terminen in Gottesdiensten. Hinzu kamen gesellige Aktivitäten (Sommerfest am Patrozinium, Ausflug nach Wertheim) und Besuche bei ehemaligen Chorsängern zu ihren Geburtstagen.

Kassenführerin Wilma Faulhaber gab Einblicke in die Finanzen. Die Prüfer Bruno Mohr und Wolfgang Krug. befanden die Kasse für ordnungsgemäß geführt. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Dirigent Achim Klein lobte in seinem positiven Bericht die jeweiligen Darbietungen der Sänger. Der Chor habe Erstaunliches geleistet. Allen Sängern gebühre Anerkennung für die Probenarbeit und die Auftritte. Er als Dirigent sei stets bestrebt, neue Lieder einzustudieren. Altes und neues Liedgut seien für ihn eine wirkungsvolle Mischung für gelungene Auftritte.

Die Kirchenmusik, so Achim Klein, habe sehr viele Sparten. Kleine Landmessen aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert und „Neues Geistliches Liedgut“ aus dem 20. Jahrhundert ließen sich gut miteinander kombinieren. Ferner bereichere auch das wechselseitige Singen der Liedstrophen den Kirchengesang. Für ihn sei die Mitgliederwerbung ein großer Erfolg gewesen. Mit Mut und Engagement forderte Klein seine Sänger auf, so im neuen Kirchenchorjahr weiterzumachen.

Jetzt kam Präses Pater Joachim Seraphin zu Wort. Auch er zeigte sich ob der Leistung des Chores zufrieden. Für ihn seien Gottesdienste mit Kirchenchor immer eine Bereicherung. Das gemeinsame Singen im Chor für die Pfarrgemeinde zu Ehren der „Musica Sacra“ sei ein wertvoller Dienst. Die jeweiligen Hochfeste im Kirchenjahr erfuhren eine noch stärkere Bereicherung und wirkten feierlicher. Das mehrstimmige Singen im Chor in den Gottesdiensten sei eine lebendige Gestaltung der Eucharistiefeier.

Anschließend bedankte sich Ursula Mohr mit Gedicht und Präsent bei Dirigent Achim Klein für seine hervorragende Arbeit als Chorleiter. „Zum Singen wird man nicht geboren, dazu ist man auserkoren“, so Ursula Mohr in ihrer humorvollen Einleitung der Ehrung, die einen Höhepunkt der Versammlung bildeten. Zunächst zeichnete Mohr Angelika Baumann (Alt) für 30-jährige aktive Mitgliedschaft im Kirchenchor mit Präsent und Urkunde. Ebenfalls für 30-jährige aktive Chortätigkeit wurde Tenorsänger Bruno Mohr von Angelika Baumann mit Präsent und Urkunde geehrt. Baumann würdigte anschließend Alfred Krimmer (Bass, Notenwart im Kirchenchor) ebenfalls für 30-jähriges Chorsingen und die langjährige Vorsitzende Adelheid Krimmer (Alt-Stimme) für 40-jähriges Chorsingen im Kirchenchor. Jeweils mit einem Gedicht und wechselnder Kurzgeschichte versehen verstand es Angelika Baumann, bei der Ehrung Beispiele für gesundes Singen im Einklang mit der richtigen Atemkunst zu geben.

Im letzten Tagesordnungspunkt wurden die Termine 2019 besprochen, die bereits feststehen. So singen die Chorsänger wieder in der Eucharistiefeier an den kirchlichen Hochfesten Ostern und Weihnachten. Der weiße Sonntag ist in Külsheim am 28. April. Am 12. Mai ist der gemeinsame Auftritt mit den Külsheimer Sängern bei der Dankesmesse zur Erstkommunion in der Klosterkirche Bronnbach. Die Johannisfeuerfeier findet am Samstag, 22. Juni, statt. das Patrozinium wird am Sonntag, 21. Juli, gefeiert. Im Herbst gibt es einen Dämmerschoppen des Kirchenchores (12. Oktober) im Pfarrhaus. Abschluss des Kirchenjahres ist wieder das Weihnachtshochamt am 25. Dezember. hce

