Erschließung vorangebracht

Külsheim.In der Sitzung des Külsheimer Gemeinderats am Montagabend im Rathaus ging es auch um die Wahl von Schöffen und die Erschließung von Bauplätzen.

Zur anstehenden Wahl der Schöffen für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 informierte Bürgermeister Thomas Schreglmann, dass die Amtszeit der jetzigen Schöffen am 31. Dezember 2018 endet. Nun müsse eine Vorschlagsliste mit drei Personen erstellt werden. In der Gemeinderatssitzung am 9. April soll aus den Bewerbungen die Wahl für die Vorschlagsliste erfolgen Bewerbungen und Vorschläge sind bis zum 25. März möglich. Beide Geschlechter sollten vertreten sein.

Weiter ging es um die Erschließung von Bauplätzen in Steinbach („Steinwiesen IV“) und in Hundheim (zweiter Bauabschnitt Baugebiet „Vorderes Lehen“), speziell um die Vergabe der Kanal- und Straßenbauarbeiten. Irene Trabold vom Bauamt erklärte, hier handle es sich um zwei voneinander unabhängige Maßnahmen, weshalb eine losweise Vergabe möglich sei.