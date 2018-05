Erst gescheitert – dann „erfolgreich“

Anzeige

Külsheim.Gescheitert ist in der Nacht auf Donnerstag ein Einbruchsversuch in ein Bürogebäude in Külsheim. Unbekannte versuchten gewaltsam mit einem Werkzeug eine Metalltür zu öffnen. Warum die Personen dann von ihrem Vorhaben abließen und nicht in das Gebäude eindrangen, ist nicht bekannt. Sachschaden entstand keiner.

Mehr Erfolg hatten Unbekannte auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Straße „Zum Läger“. Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochfrüh öffneten die Diebe auf unbekannte Weise den verschlossenen Tankdeckel eines Lkw und zapften rund 60 Liter Diesel ab.

In beiden Fällen nimmt der Polizeiposten Külsheim unter Telefon 0 93 45/241 Zeugenhinweise entgegen. pol