Külsheim.Eine Zeitreise in das Külsheim vor einem halben Jahrhundert bot Hans-Peter Wagner in seinem Vortrag am Donnerstagnachmittag im Alten Rathaus. Anhand von Zeitungsartikeln erzählte der freie Journalist darüber, was sich 1968 in der Brunnenstadt ereignet hat.

Mit Musik aus der Zeit Ende der 1960er wurden die Zuhörer auf den Vortrag „Als Oma und Opa noch ganz jung waren – Was 1968 über Külsheim in der Zeitung stand“ eingestimmt. Die meisten Gäste haben das Jahr selbst miterlebt. Die Stadt Külsheim sammelte ab 1963 Zeitungsartikel der Regionalpresse. Diese bildeten für den Referenten eine Grundlage für seine Recherchen. Ergänzt wurden sie unter anderem mit Fotos aus jener Zeit.

Bilder waren es auch, mit denen Wagner seine Zeitreise startete. In seinem Vortrag reihte er die Meldungen in chronologischer Reihenfolge aneinander. „Bürgermeister Anfang 1968 war Gerhard Junghans“, lautete eine davon. Weiter stellte Wagner die Gemeinderäte jener Zeit vor.

Wie aus einem Bericht über die Predigt des Pfarrers im Januar 1968 zu lesen war, wurden 1967 in Külsheim 61 Kinder getauft, acht Ehen geschlossen und 34 Bürger begraben. Freuen konnten sich Lehrer und Schüler sowie die Stadtbücherei über neue Räume.

Über aktuelle Nachrichten seien die Bürger damals über einen „Ortsfunk“ informiert worden, zitierte Wagner. Überregional war im Februar 1968 der Vietnamkrieg bei den Meldungen prägend. Regional überwogen die Faschingsberichte. So wurde etwa unter der Überschrift „Die erste Dosis Affenblut reichte noch nicht aus“, über das fehlen eines Prinzenpaars berichtet.

Im März war die Flurbereinigung in vollem Gange. Die Hofkapelle Wolferstetten sollte abgerissen und im Jahr darauf neu errichtet werden. „Der Neubau klappte aber erst 1972“, so Wagner.

Weiter ging er auf verschiedene Sportberichte ein. So war in jenem Monat die Gründung eines Schachclubs geplant. „Ob dieser tatsächlich entstand, lässt sich nicht mehr nachvollziehen.“ In einem Bericht über die Gemeinderatssitzung stand, dass Ende 1967 in Külsheim 2110 Menschen lebten.

Zwischendurch ging der Referent anhand von Zeitschriften auf Themen ein, die in vielen Lebensbereichen damals in Mode waren. Besonders interessiert waren die Zuhörer dabei an Werbung der Autohersteller und den damaligen Preisen für einen Neuwagen. Im April 1968 wurde bekannt, dass Külsheim die geringsten Gewerbesteuereinnahmen im gesamten Landkreis hatte. Wie Meldungen und Fotos deutlich machten, war der Bundeswehrstandort für die Stadt von großer Bedeutung. Deutschlandweit in den Schlagzeilen war im April der Mord an Martin Luther King. Regional wurde ausführlich über die neue Grund- und Hauptschule berichtet.

Im Mai gab es viele Vereinsmeldungen sowie Berichte über den Besuch aus der französischen Partnerstadt Moret-sur-Loing. Im Juni ging es deutschlandweit unter anderem um die Notstandsgesetze. In der Brunnenstadt konnte sich die DLRG nach intensiver Suche über einen neuen Raum freuen. Ein großes Event war das Garnisonsportfest auf dem Külsheimer Sportplatz mit Soldaten aus Amerika und Frankreich. Ein Höhepunkt dabei war der Auftritt der Fallschirmspringer.

Zu den meist fehlenden Autorenkürzeln an den Berichten stellte Wagner fest: „Die meisten Artikel wurden wohl von den Vereinen selbst an die Zeitungen geliefert.“ Zu einem weiteren Bericht sagte er: „Die Erlaubnis, dass drei Laien den Stadtpfarrer beim Austeilen der Kommunion unterstützen werden, ist einer kleiner Revolution gleichgekommen.“

Im Juli wurde über die Hindernisbahn der Bundeswehr und so manchen Sporterfolg in Schule und Verein berichtet. Der Prager Frühling war eines der zentralen globalen Themen im August. Külsheim erhielt einen neuen Truppenteil. Auch bei der Industrie vor Ort gab es Zuwachs. Der September war von Meldungen rund um den Bundeswehrstandort geprägt. Ausführlich berichtet wurde zudem über den Großen Markt. Auch im Oktober ging es wieder um die Schule, vor allem um die Werkräume und die Turnhalle.

Berichtsschwerpunkte im November waren die Blutspendeaktion mit 168 Spendern und die Vorstellung der neu gewählten Gemeinderäte. Bei den weltweiten Meldungen rund um Weihnachten beeindruckte Wagner vor allem der Flug von „Apollo 8“ und dessen Mondumrundung. Regional ging es um den erfolgreichen Verlauf der Flurbereinigung und den Verkauf der Eulschirbenmühle.

Einige der Berichte wurden von den Anwesenden durch eigene Erinnerungen ergänzt. Mit verschiedenen Fotos ließ Wagner seine Ausführungen ausklingen. bdg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.10.2018