„Erste“ nach Wiederaufstieg auf gutem Weg

Ehrungen sowie Berichte der Abteilungen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des FC Hundheim/Steinbach.

Hundheim/Steinbach. Vorstandsmitglied und Schriftführer Joachim Ullrich begrüßte zu Beginn vor allem Bürgermeister Thomas Schreglmann. Nach dem Totengedenken erwähnte Ullrich in einem kurzen Rückblick positiv den seit nunmehr elf Jahren praktizierten „mehrköpfigen Vorstand“ beim FC Hundheim/Steinbach. Jeder macht das, was er gut kann“, so die Kernaussage.

Die einzelnen Berichte

Danach kamen die einzelnen Vorstandskollegen und Abteilungsleiter mit den jeweiligen Rechenschaftsberichten.

Reiner Greulich (Spielbetrieb) erinnerte an die sportlich äußerst erfolgreiche Saison 2017/18. Mit dem neuen Trainer Dirk Züchner sei der ersten Mannschaft nach zehn Jahren als Kreismeister endlich der direkte Wiederaufstieg in die Landesliga Odenwald gelungen. Auch die „Zweite“ spielte unter Trainer Florian Hirsch erfolgreich und wurde Meister in der Kreisklasse C2, was den Aufstieg in die Kreisklasse B bedeutet habe.

Furios sei die erste Mannschaft in der laufenden Saison in der Landesliga gestartet und habe anfangs sogar Plätze unter den erst Fünf belegt. Aktuell liege das Team auf Platz elf, wobei der Klassenerhalt sicherlich noch nicht in trockenen Tüchern sei. Die „Zweite“ stehe aktuell auf Platz nen in der Kreisklasse B. Greulich bedankte sich bei den Spielausschussvorsitzenden Armin Bundschuh und Josua Baumann für ihre engagierte Arbeit.

Manfred Münkel (Sportanlage) bedankte sich bei den Helfern, besonders bei Roland Schneider, der dreimal im Jahr den Platz mit Dünger versorge. Durch weitere umfangreiche Maßnahmen präsentiere sich das Sportgelände auch weiterhin in einem sehr gepflegten Zustand.

Heiko Barta (Technik) erläuterte die anstehenden Projekte „Bike-Park“ und „Neu-/Umbau des kompletten Sportheimes“. Er zeigte den Mitgliedern Zeichnungen und Pläne der Bauprojekte. Anschließend erläuterte er, dass der Vorstand aufgrund der nicht unerheblichen finanziellen Belastung für die Projekte gerne die Zustimmung der Jahreshauptversammlung hätte. Bei einigen wenigen Enthaltungen erhielt der Vorstand bei der Abstimmung die Rückendeckung der Mitglieder für diese Bauvorhaben.

Moritz Fessner (Jugendvorstand) erläuterte die aktuelle Struktur des Jugends, der aus elf Mitgliedern und vier Sprechern bestehe. Er bedankte sich bei seinen Mitstreitern in der Jugendarbeit, besonders auch bei den Trainern und Betreuern der Kinder- und Jugendmannschaften.

In einer separaten Präsentation zeigte er einen Rückblick über die Aktivitäten der letzten Monate und präsentierte abschließend die Vorhaben und Ziel 2019.

Marcel Münkel (Tischtennis-Abteilung) berichtete gewohnt kurzweilig über die Aktivitäten der aktiven Herrenmannschaft, die in der laufenden Saison mit dem vierten Platz in der Kreisliga den Vereinsrekord 2014/15 eingestellt habe. Er erwähnte auch den Zuschauerrekord beim letzten Heimspiel, der die Männer zu einen sehr deutlichen 9:1-Sieg über den TTV Oberlauda motivierte.

Theateraufführungen geplant

Silvia Bischof (Theatergruppe) informierte darüber, dass im Oktober wieder Theateraufführungen in Hundheim geplant seien. Einige Theaterspieler seien schon ganz heiß, doch die Verantwortlichen seien noch auf der Suche nach dem passenden Theaterstück.

Über das Frauen-Turnen berichtet Heike Hauck. 34 Frauen besuchten regelmäßig die über 30 Übungsstunden, die von Evi Münkel, Anna Bischof und Gaby Ballweg geleitet würden. Trainingsfleißigste war zum wiederholten Male Christiane Ballweg, knapp vor Gabi Schmitt, Lydia Reinert und Margit Ballweg. Neben Turnstunden unternahm die Gruppe auch viele anderweitige, abwechslungsreiche Aktivitäten.

Hauptkassierer Stefan Bischof trug den Kassenbericht vor, der bei den Kassenprüfern Reinhold Klein, Markus Ullrich und Manfred Bundschuh keine Beanstandung fand. Bischof erläutere dabei die wichtigsten Ein- und Ausgaben sowie die Abrechnungen der wichtigsten Veranstaltungen. Reinhold Klein bedankte sich bei Stefan Bischof für die einwandfreie Arbeit und erhielt mit seinem anschließenden Entlastungsvorschlag für Kassierer und Vorstand eine einstimmige Zustimmung der anwesenden Mitglieder.

In seinem Grußwort stellte Bürgermeister Schreglmann die Wichtigkeit des Ehrenamtes heraus und unterstrich, dass der FC Hundheim/Steinbach in dieser Beziehung sehr gut aufgestellt sei. Abschließend betonte er, dass die Stadt immer versuche, die Vereine nach besten Möglichkeiten zu unterstützen. Aktuell helfe die positive Konjunktur, wohl auch bei den anstehenden Baumaßnahmen.

Ehrungen ausgesprochen

Bei den Ehrungen wurden vom Vorstand folgende Personen für eine langjährige Mitgliedschaft beim FC Hundheim/Steinbach ausgezeichnet: 30 Jahre: Gebhard Ballweg, Marco Bischof, Christoph Dick, Bernhard Heck, Martina Bischof, Sven Ballweg, Johannes Horn und Markus Seitz. 40 Jahre: Heiko Barta, Thomas Segner und Heinrich Eichhorn. 50 Jahre: Peter Erbacher, Siegfried Horn, Hubert Steinbach Martin Steinbach sowie Harald Keller.

Auch der älteste, aber immer noch sehr aktive Schiedsrichter des FC Hundheim/Steinbach, Hermann Bischof, wurde anerkennend erwähnt. Nachdem im Vorfeld der Versammlung keine Anträge eingegangen waren, beendete Versammlungsleiter Joachim Ullrich nach zwei Wortmeldungen die harmonische und zügig verlaufene Jahreshauptversammlung. fc

