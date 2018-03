Anzeige

Kreuzwertheim.„Einfach spitze, dass Du da bist“, sangen die Mädchen und Jungen aus den Kindergärten Turnplatz- und Birkenstraße – und dürften mit diesem Lied wohl allen in der Kreuzwertheimer Dreschhalle Versammelten aus dem Herzen gesprochen haben. So wie die Kleinsten und Jüngsten freuten sich auch die Älteren und Größeren über die neue Pfarrerin Stephanie Wegner und ihre Familie, die sie nach dem Ordinationsgottesdienst in der Kirche Zum Heiligen Kreuz (siehe weiteren Artikel) mit einem Empfang willkommen hießen.

Bürgermeister Klaus Thoma beglückwünschte Wegner „zu der klugen Entscheidung, die erste Pfarrstelle ausgerechnet hier angetreten zu haben“. Schließlich handele es sich beim heutigen Kreuzwertheim um die früheste geistliche Gründung im Südspessart. Und auch bei der Einführung der Reformation habe man eine Sonderrolle gespielt.

Vor genau 475 Jahren, verriet Thoma, sei erstmals ein lutherischer Geistlicher in Kreuzwertheim eingesetzt worden. In diesem Jubiläumsjahr bekomme man nun erstmals eine Pfarrerin. „Das kann kein Zufall sein. Es beginnt eine neue Zeitrechnung.“