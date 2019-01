„Es geht darum, die Menschen zu bewegen“

Külsheim.Die Wintervortragsreihe der Stadt Külsheim im Alten Rathaus wurde mit einem Referat zum Thema „Das Ehrenamt – Zukunfts- oder Auslaufmodell?!“ fortgesetzt. Gut 40 Interessierte hörten 90 Minuten lang aufmerksam zu, was Dr. Gerrit Himmelsbach von der Universität Würzburg dazu vortrug.

Rosi Bausback meinte zur Begrüßung seitens des Veranstalters, unter den Zuhörern seien in der Hauptsache solche gekommen, die im Ehrenamt tätig seien. Himmelsbach, vom Lehrstuhl für Fränkische Landesgeschichte, sagte zu Beginn, man wird nicht ins Ehrenamt gedrängt, sondern freue sich darauf, etwas zu tun. Die Frage sei, ob das Ehrenamt Zukunft in einer Gesellschaft habe, in der jeder für sich kämpfe. Er gehe das Thema als Wissenschaftlicher und als Praktiker an und wolle zeigen, wie Aufgaben besser auf viele Schultern verteilt werden sollten.

„Ohne Vereine wäre die Gesellschaft kaputt“, unterstrich Himmelsbach, doch diese müssten sich wandeln. Vereine seien der Kitt der Gemeinschaft, aber auch Mörtel wie bei den Strukturen, würden hart. Da müsse man auch mal draufschlagen, sich also mit dem Ehrenamt auseinandersetzen. Eine Lösung sei, sich hauptberuflich beraten zu lassen.

Der Referent bezeichnete das Vereinsleben früher als hierarchisch. Das Schlagwort der Zeit sei „Projekt“ mit Anfang und Ende, das werde aktuellen Strukturen gerechter. Die Leute nähmen sich Zeit, „und wenn jemand Zeit haben will, dann hat er Zeit“. Es gehe darum, Menschen zu bewegen, so Himmelsbach, Vernetzung im Ehrenamt bringe Nutzen für alle Beteiligten, es sei ein Geben und ein Nehmen. Er brachte immer wieder Beispiele aus seinem eigenen Erfahrungsbereich, alles innerhalb eines locker präsentierten Vortrags mit vielen Informationen und Anregungen.

Respekt gezollt

Der Fachmann äußerte, neue Gedanken und Umstrukturierungen seien manchmal wohl schmerzlich, wenn Leute aus Vereinen austräten. Jedoch blieben „Leute, mit denen du reden kannst“. Mit einem „Hut ab“ zollte Himmelsbach Respekt Sport- oder Musikvereinen, da müsse man regelmäßig da sein. Eltern müssten Verhalten vorleben, spielten eine große Rolle.

Es sei immer noch so, dass mehr Vereine gegründet würden als gelöscht. Diese seien jedoch nicht nur gemeinnützige Vereine, denn Vereine würden auch aus verwaltungstechnischen Gründen gegründet. Der Referent meinte, „klassische Vereine“ würden irgendwann aufgelöst, wenn man sich nicht zuvor gekümmert habe. Vereine hätten Probleme wegen fehlender Planungssicherheit hinsichtlich der Einnahmen, zunehmendem Konkurrenzdruck, Überalterung und/oder nachlassendem Gemeinschaftsgefühl. Überall könne entgegengewirkt werden, so Himmelsbach. Die Politik müsse den Mut haben, etwas anders zu machen, zum Beispiel bürokratischen Aufwand abzubauen. Vereine sollten sich auskennen im Gemeinnützigkeit- und Spendenrecht, dazu Beratung in Anspruch nehmen, bei Fördermitteln die notwendigen Wege gehen.

Der Fachmann sprach den weiter bestehenden Stadt-/Land-Konflikt an („in den Städten sitzen jene, die am Rad drehen“), also müsse die Provinz zusammenstehen. An Herausforderungen für die Zukunft sah er ein Überangebot von außen, ein zu kleines Angebot der Vereine, Zeitmangel, bei Jugendlichen oft ausgelöst durch die Schule, die ausgeprägte Konsumhaltung bei den Zielgruppen oder wenn bei der Vereinsarbeit kein Ziel in Sicht sei. Spaß indes müsse immer dabei sein, so Himmelsbach.

Spaß muss dabei sein

Besonders schwierig sei es für Vereine, wenn Unterstützung, Engagement, Helfer fehlten, keine Solidarität vorhanden sei, keine Identifikation, kein Selbstvertrauen. Heikel sei auch, wenn Jung gegen Alt stehe, Zögerer und Betonköpfe blockierten, wenn Scheu vor einer Veränderung der Vereinsstruktur bestehe.

Interessierte wollen in einen Verein eigene Ideen bringen, und der Vorstand müsse auch den Mut haben, Interessierte auch mal Fehler machen zu lassen. Risiken können einem Verein gut tun, sagte der Referent.

Himmelsbach betonte, in einem Verein wechselten sich verschiedene Phasen ab, wie bei einer Wellenbewegung gebe es immer ein Auf und Ab. Aufeinanderfolgende Phasen einer Veränderung („Das Tal der Tränen“) seien „Ablehnung, aktiver Widerstand, Krise, Interesse, Akzeptanz“, dies sei ein ständiger Prozess.

Der Referent zeigte vier Anker auf, an denen man sich orientieren könne. Man könne erstens der Tradition verpflichtet sein, Vereinsziele hinterfragen, zweitens zeigen, dass der Verein für den Einzelnen da sei, drittens leben, wie man voneinander profitiere, und viertens Vereinsstrukturen ändern, Teamarbeit einführen. Ehrenamtliches Engagement gebe es dort, wo jemand an einer Sache hänge. Man engagiere sich „da, wozu ich Lust habe“, und an einem konkreten Ort. Dieser könne auch virtuell sein.

Am Ende der Veranstaltung wurde der interessante Vortrag mit viel Applaus bedacht. hpw

