Fabienne Ettwein ist Schützenkönigin

Der Vorsitzende erinnerte an die Ideale, welche der Verein hinüberführe in die Zukunft, und an das in fünf Jahren anstehende Jubiläum des 100-jährigen Bestehens des KKS. Vier Generationen hätten die Schießanlage erstellt, so Weber. Die Vorstandssitzungen hätten konstruktive Ergebnisse ergeben, der Verein werde auch weiterhin in der Jugendarbeit tätig sein. Die beiden Vereinsversammlungen seien tolle Erfolge gewesen.

Zahlreiche Termine

Weber ging auf die besuchten Veranstaltungen ein und nannte die Teilnahmen am Landesschützentag in Bruchsal, an der Kreisversammlung, an die Pokalübergaben anlässlich des Vereinspokalschießens zum Großen Markt und den Jahresabschlussempfang in der Festhalle.

Für 2018 listete er das Oberschützenmeistergespräch in Steinbach und das Treffen des Landesverbandes in Buchen auf. Anstehende Termine seien die Sportlerehrung in Külsheim in wenigen Tagen, ein Jägerin-nenseminar im April, ein Treffen der Jägerprüfungskommission im Juli sowie rund um den Großen Markt das Pokalschießen und den Umzug.

Im Vereinsjahr habe es, so der Vorsitzende, drei Arbeitseinsätze auf dem Gelände gegeben, drei Vor-standssitzungen, zwei Mitgliederversammlungen, einen IPSC-Sicherheits- und Regeltest, zwei Kurz-waffenseminare für Jägerinnen, einen Nachmittag der Jägerprüfungskommission, einen Nachmittag beim Ferienprogramm sowie drei Tage Pokalschießen. Beim Königsschießen sei nach 95 Jahren erstmalig eine Schützenkönigin zu vermelden.

Weber kündigte an, in einem Jahr nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung zu stehen. Sein Bestreben in den zurückliegenden zwölf Monaten seien die Zusammenarbeit innerhalb des Vereins und die Verbesserung des Kassenstandes gewesen. Auch für 2018 sei Sparen angesagt. Denn Heizung und Wasserversorgung hätten ihre Jugend überschritten. Der Vorsitzende sprach im Hinblick auf das Jubiläumsjahr einige nachdenkenswerte Aspekte an und dankte abschließend allen, die zum Wohle des Vereins beigetragen haben.

Sportleiter Holger Balog listete besondere Wettkampfergebnisse und Erfolge bei den Kreismeisterschaften auf. Die Rundenwettkampfmannschaft habe in der Kreisrunde Platz zwei belegt. Die Königsfamilie bestehe aus Schützenkönigin Fabienne Ettwein, Gerhard Stang (erster Ritter) und Michael Kaufmann (zweiter Ritter).

Schatzmeister Michael Eid beleuchtete Einnahmen und Ausgaben. Die Kassenprüfer Norbert Pahl und Erich Lawo sahen „keine Beanstandungen“. Die vom Kreisschützenmeister beantragte Entlastung erfolgte ohne Gegenstimmen.

Bei der Jahreshauptversammlung der Schützen gab es eine ganze Reihe an Ehrungen. Die Ehrennadel in Gold des Deutschen Schützenbundes und die des Badischen Sportschützenverbandes gab es für 40 Jahre Mitgliedschaft für Michael Kronhofmann und Gerhard Stang, für 25 Jahre Mitgliedschaft in Silber für Heiko Weilhart. 30 Jahre beim Kleinkaliber-Schützenverein sind Theo Bundschuh, Stephan Lange, Peggy Reinhart und Claus Schäfer.

Der Verein ehrte für Verdienste Robert Kuhn und Dietmar Rauer mit der Vereinsnadel in Bronze, Rolf Hoppe, Willi Simko-Zoffer, Alfred Stemmler, Heinrich Ballweg, Holger Balog und Hansjörg Wirth mit der Vereinsnadel in Silber. Die Vereinsnadel in Gold erhielt Michael Kaufmann.

Bei den Neuwahlen gab es Veränderungen. Nachfolger des schei-denden stellvertretenden Vorsitzenden Michael Kaufmann wurde Robert Kuhn.

Die Versammlung bestätigte Schatzmeister Michael Eid und Sportleiter Holger Balog einstimmig. Heiko Weilhart ist stellvertretender Kassenwart. Neuer zweiter Beisitzer und Nachfolger von Peter Kaufmann ist Thomas Lawo. Erich Lawo und Norbert Pahl bleiben Kassenprüfer.

Die Versammlung diskutierte lebhaft diverse Anregungen. Angesprochen wurde auch, dass man sich um den Kreisschützenball bewerben wolle. kks

Mittwoch, 21.03.2018