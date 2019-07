Fahrvergnügen für einen guten Zweck

Hundheim.Nachdem die Fahrt quer durch die Alpen beim „European 5000 & Mountain Summit“ schon ein großes Erlebnis gewesen war, gingen der Hundheimer Markus Bundschuh und seine Schwester Silke Beer kürzlich bei der Oldtimer-Rallye „Knights of the Island“ an den Start. Dabei fuhren sie durch Wales, England und Schottland. Insgesamt legten sie 5700 Kilometer zurück.

Der Oldtimer Benz mit 180 PS, Baujahr 1986, war diesmal nicht dabei. Dafür waren sie mit einem britischen Land Rover Defender 110 unterwegs. Bis auf einen kleinen Radlagerschaden, der zügig behoben werden konnte, gab es keine größeren Probleme mit dem betagten Gefährt.

Die bei der Rallye zurückzulegende Strecke betrug rund 3500 Kilometer. 110 Teams aus vielen europäischen Ländern waren am Start. Welche Aufgaben sie auf den Etappen zu erfüllen hatten, wurde jeweils erst morgens bekanntgegeben.

Nach dem Start im belgischen Brüssel ging es nach Dover im Süden Englands, weiter durch den Forest- Naturalpark, vorbei am Seebad Brighton in Richtung Wales und über den Snowdonia-Nationalpark in die „Beatles-Stadt“ Liverpool. Die Fahrt durch Schottland mit seinen Burgen und Seen genossen Markus Bundschuh und Silke Beer sehr.

Von der schottischen Hauptstadt Edinburgh kehrten sie nach dem zehntägigen Rallye-Abenteuer per Schiff zurück nach Amsterdam und dann in die tauberfränkische Heimat. Eine Platzierung unter den ersten 20 war der Lohn für die Strapazen.

Wie schon 2018 hatten Silke Beer und Markus Bundschuh wieder für einen guten Zweck gesammelt. Diesmal kamen durch ihr Engagement über 1000 Euro für den Freundeskreis der Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder in Würzburg zusammen. rei

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.07.2019