Festlich die Erstkommunion gefeiert

Uissigheim.Zu den Klängen der örtlichen Musikkapelle zogen die Erstkommunionkinder mit ihren Eltern, Paten, Familien sowie den Ministranten und Pater Joachim Seraphin vom Kindergarten aus in die Pfarrkirche St. Laurentius in Uissigheim ein. Der Festgottesdienst stand unter der Überschrift „Geborgen in Gottes Hand“. Pater Joachim Seraphin sicherte den Erstkommunionkindern, die erstmals zum Tisch des Herrn gingen, die Hilfe von Jesus zu. Vier Kinder aus Uissigheim, jeweils ein Kind aus Gamburg und aus Dörlesberg waren von den Tischmüttern und dem Seelsorger gut auf ihren „großen Tag“ vorbereitet worden. Der Festgottesdienst wurde von den Kirchenchören Külsheim und Eiersheim unter der Leitung von Organist Achim Klein mit Chorälen feierlich begleitet. Bild: Krug