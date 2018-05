Finanzielle Lücken nach Reitplatzsanierung geschlossen

Anzeige

Külsheim.In der Jahreshauptversammlung blickte der Reit- und Fahrverein unter der Leitung der Vorsitzenden für den Bereich Öffentlichkeit/Sport, Elke Lütke-Wenning, auf ein sehr erfolgreiches Vereinsjahr zurück.

Neben den alljährlichen fest eingeplanten Terminen wie etwa dem Großen Markt oder dem Weihnachtsmarkt beteiligte man sich 2017 an vielen weiteren Aktivitäten außerhalb des Vereinslebens, wie dem Regionaltag im Juni oder der Abschlussveranstaltung „725 Jahre Stadt Külsheim“ im Dezember.

Turnier als Höhepunkt

Höhepunkt im Vereinsjahr war wieder einmal das große Dressur- und Springturnier, das höchst erfolgreich und reibungslos über die Bühne ging. Ein Wort des Lobes ging an alle fleißigen Helfer und die vielen Gönner, die ein solches Reiterfest mit ihrer Unterstützung erst ermöglichen. Aber auch die gemeinsame Freizeitgestaltung kam nicht zu kurz. Der Ausflug zum Kurgestüt Hoher Odenwald der Familie Zollmann in Mülben, bei dem man viele interessante Infos zur Stutenmilch erhielt, war – verbunden mit dem Besuch der Alla-Hopp-Anlage in Buchen – für Groß und Klein ein tolles Erlebnis.