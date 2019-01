Freude über die gesanglichen Leistungen

Eiersheim.Die Sänger des Männergesangvereins Eintracht trafen sich im Gemeindezentrum zur Generalversammlung und legten Rechenschaft über das vergangene Sängerjahr ab. Die Zusammenkunft wurde mit dem „Eiersheimer Lied – Eiersheim im Hügelkranze“ eingestimmt.

Bei der Begrüßung vermeldete Vorsitzender Egon Göbel krankheitsbedingte Absagen der Dirigentin Christa Gutmann und des Ehrendirigenten Hubertus Daniel. Nach dem Totengedenken kam Schriftführer Wolfgang Krug zum Jahresbericht.

2018 trafen sich die Sänger 46 Male, davon in 36 Proben. Unter den zehn Veranstaltungen der Sänger waren der eigene Liederabend im März und die Wein- und Vespertage Höhepunkte des Sängerjahres. Als beste Probenbesucher wurden mit Lob Stefan Sack und Paul Rüttling ausgezeichnet, die immer da waren. Eine Fehlzeit hatten Ewald Hauck und Gerhard Baumann, zwei Fehlzeiten Egon Göbel und Wilfried Meininger.

Anschließend gab Kassenführer Andreas Hirn Auskunft über den aktuellen Kassenstand und Rechenschaft über die Kassenein- und -ausgänge.

Von den Prüfern Roland Baumann und Bruno Mohr wurde die Vereinskasse geprüft und für einwandfrei geführt befunden, dem Vorstand wurde einstimmig Entlastung erteilt.

Zufriedene Gäste

Dann kam Vorsitzender Egon Göbel zu seinem Jahresbericht, der ob der gezeigten Probe- und Aufführungsleistungen positiv ausfiel. Göbel stieß in seinen Gesprächen mit den Zuhörern nach den Auftritten stets auf zufriedene Gäste, die von den Sangesleistungen der Sänger r angetan waren. Mit Dirigentin Christa Gutmann schaffte der Chor gekonnt den wechselnden Übergang der Dynamik von leise zu laut und wieder leise. Das „auswendig Singen“ beherrschen die Sänger ebenfalls, es verleiht mehr Sicherheit beim Singen.

Aber nicht nur das Singen komme gut an, so Göbel. „Ein Grillabend sorgte für schöne Geselligkeit“, ließ der Vorsitzende erkennen. Egon Göbel bedankte sich bei allen Sängern für das rege Miteinander und besonders bei den von auswärts anfahrenden Sängern Ewald Hauck und Hubert Pfeffer mit einem Weinpräsent. Für Göbel wäre es eine „tolle Sache“, wenn alle Sänger „aktiv beim gemeinsamen Singen“ bleiben möchten. Auch für sein Vorstandsteam hatte Göbel abschließend dankbare Worte übrig.

Nachdem die erkrankte Chorleiterin Christa Gutmann nicht da war, richtete Egon Göbel von ihr Grüße aus. „Es macht Christa sehr viel Freude und Spaß mit der Sangesarbeit bei den Eintracht-Sängern“, so Göbel. Christa Gutmann zeigte sich in ihren Worten, über den Vorsitzenden an ihre Sänger gerichtet, von dem kleinen Männerchor überzeugt und hofft, dass alle weiterhin mit viel Herzblut bei den Proben und Auftritten aktiv dabei seien. Unter Punkt „Termine 2019“ verteilte Schriftführer Wolfgang Krug den Sangeskalender, in dem wieder die traditionellen Wein- und Vespertage vom 5. bis 7. Oktober in der Maisenbachhütte in Eiersheim den Vereinshöhepunkt bilden werden. Aber bereits am Fastnachtssamstag (bunter Abend, 2. März) und am Rosenmontag (4. März, Kinder- und Seniorenfastnacht) sind die Sänger mit Organisation und Durchführung der Eiersheimer Dorffastnacht gefordert. Für 2020 hat Krug auch bereits einen Sangestermin bekannt gemacht: Der im zweijährigen Rhythmus stattfindende eigene Liederabend in Eiersheim findet am Samstag, 7. März 2020 statt.

Gibt es neue T-Shirts?

Beim Punkt Verschiedenes, Wünsche und Anträge wurde über organisatorische Dinge gesprochen, unter anderem wolle man sich nach einheitlichen Vereins-T-Shirts für die Sänger umschauen und zur Geselligkeit einen sonntäglichen Brunch der Sänger mit ihren Familien durchführen. gv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.01.2019