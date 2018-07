83-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand

Jede Hilfe zu spät kam für einen Mann in Hundheim. Dieser war am Silvesterabend von Atemschutzgeräteträgern der Feuerwehr nach einem Brand aus einem Haus geborgen worden. © Susanne Marinelli

Hundheim.Schreckliches Unglück am Silvesterabend: Bei einem Brand stirbt in Hundheim ein Mann. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um den 83-jährigen Hauseigentümer.

Das Feuer ist am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in einem Wohnhaus in der Wertheimer Straße aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen. Wie es dazu in der gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.01.2016