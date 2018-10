Külsheim.„Solovarieté zu sechst“ mit dem Titel „Friede, Freude, Hundekuchen“ bieten „Marcelini & Oskar“ am Freitag, 9. November, ab 19.30 Uhr im Alten Rathaus in Külsheim. Sie sind nicht nur Hund und Herrchen, sondern auch ein tierisches Paar, das gemeinsam durch dick und dünn und Gassi geht. Wie es in der Ankündigung der Stadtverwaltung weiter heißt, erleben die Zwei so einiges auf den Bühnen der Welt. Denn Marcelini versucht, seinen frechen Hund zu erziehen. Doch der halbstarke Golden Retriever führt eher sein Herrchen Gassi, als umgekehrt. Dabei treffen sie zum Beispiel auf einen sprechenden Schuh, Oskars Untermieter – eine Kirchenmaus, oder Oskars Stammbaum. Dazu gibt es eingängige Songs und die ein oder andere erstaunliche Illusion. Wie im wirklichen Leben wird gelacht, geliebt, gelitten und gestritten. Doch am Ende ist immer alles „Friede, Freude, Hundekuchen“. Die Zuschauer erwartet ein Varieté-Abend mit Bauchreden, Zauberkunst, Musik und Comedy. Karten gibt es im Vorverkauf in Külsheim bei der Stadtkasse, Telefon 09345/67322, oder bei der Sparkasse, Telefon 92120. Bild: Veranstalter

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.10.2018