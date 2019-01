Für das Engagement beim Unwetter gab es viel Lob

Eiersheim.Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Eiersheim trafen sich im Gemeindezentrum zur Generalversammlung. Abteilungskommandant Jürgen Göbel begrüßte besonders Stadtkommandant Heiko Wolpert. Bürgermeister Thomas Schreglmann war verhindert und ließ die Grüße seitens der Stadt ausrichten.

13 Aktive Ende 2018

Nach dem Totengedenken kam Jürgen Göbel zu seinem Bericht. Auch 2018 habe es bei der Mannschaftsstärke Veränderungen gegeben. So ist wegen Wegzugs Eberhard Müller aus der aktiven Mannschaft ausgetreten. Zum Stichtag 31. Dezember habe sich eine Mannschaftsstärke von 13 Aktiven und zehn Senioren ergeben. Dennis Hemmerich, sei bei der Jugendfeuerwehr in Külsheim aktiv. Nachdem das Probejahr der vier neuen Kameraden zu Ende sei, habe der Übernahme in die Eiersheimer Wehr nun nichts mehr im Weg gestanden.

Im vergangenen Jahr habe es, so Göbel, einen Einsatz gegeben. Dies sei im Juli gewesen, als Külsheim von dem starken Unwetter heimgesucht worden sei. An diesem Tag hätten auch Mitglieder der Eiersheimer Feuerwehr Hilfeleistung beim Kellerauspumpen geholfen.

Die Beteiligung an Terminen wie Übungsstunden und Festbesuchen könne 2019 durchaus besser sein, so Abteilungskommandant Jürgen Göbel. „Nur gemeinsam kann die Feuerwehr zum Erfolg gelangen“, meinte er. Dann informierte Jürgen Göbel seine Kameraden, die Stadt sei bei der Umsetzung der Feuerwehrbedarfsplanung schon weit fortgeschritten.

Über eine Ersatzbeschaffung in Eiersheim von einem TSA (Tragkraftspritzenanhänger) wurden Gedanken geäußert. Mit einem neuen Fahrzeug seien interessantere und aktivere Übungsstunden möglich. Für jeden einzelnen Kameraden bedeute dies: Aktivere Ausbildungs-, Übungsstunden und im Ernstfall eine größere Alarmbereitschaft.

Zahlreiche Termine

Zu den Terminen der Abteilungsführung äußerte sich Jürgen Göbel dass zu den Übungsstunden und Kommandantensitzungen weitere Termine 2018 zu berücksichtigen gewesen seien, so Generalversammlung in Külsheim, Männerballett mit Auftritten beim bunten Abend in Eiersheim, Uissigheim, Gamburg sowie beim Frauenfasching in Dörlesberg. Fackelträger beim Kreuzweg und Martinszug sowie am Volkstrauertag Festbesuch in Hundheim und Steinbach sowie in Steinfurt. Dazu habe es die Fahrzeugübergabe in Külsheim und die Hydrantenkontrolle mit TÜV auf TSA und Pumpe mit gutem Ergebnis gegeben.

Übungsabläufe vorgestellt

Schriftführer Harald Göbel kam danach zu seinem Bericht. In diesem stellte er einzelne Übungsabläufe vor. Wichtig hierbei sei, dass der Traktor samt Tragkraftspritzenanhänger immer zuerst an die Brandstelle fahre, ein Schnellangriff immer sinnvoll sei und im Ernstfall der Treffpunkt am Gerätehaus in Eiersheim sei. Über den Winter seien neues Schlauchmaterial und neue Lampen gekommen. Bei Übungen würden Schläuche mit schwergängigen Kupplungen und Kurzschläuche ausgetauscht.

Am Sportplatz seien alle möglichen Handgriffe und Befehle geübt und einstudiert worden. An das Eiersheimer „Gewann Bolaiden“ sei mit dem Tragkraftspritzenanhänger gefahren und zu einer Halle das notwendige Löschgerät transportiert worden. Anschließend sei der Löschangriff mit Förderleitung aufgebaut worden, um zum Hydranten an der Steige (bei Hofgut Baumann) das Standrohr zu setzen, die Pumpe zu entnehmen und anzuschließen. In einer akzeptablen Zeit hätten dies die Feuerwehrkameraden hinbekommen.

Bezüglich des unwetterbedingten Einsatzes in Külsheim habe David Strittmatter ein großes Lob von der Einsatzleitung für den vorbildlichen Funkverkehr von und mit der Abteilung Eiersheim bekommen, der in dessen Verantwortungsbereich gelegen habe.

Weiter ging es mit dem Jahresbericht der Seniorenmannschaft, den Jürgen Göbel verlas. Diesem war zu entnehmen, dass der neue Seniorenmannschaftsvorsitzende Franz Göbel sein Amt als Nachfolger von Wendelin Göbel ab dem Geschäftsjahr 2018 übernommen und zwei Treffen organisiert habe. Bei den Zusammenkünften der Senioren sei auch weiterhin für das leibliche Wohl beim gegenseitigen Gesprächsaustausch gesorgt.

Anschließend berichtete Kassenprüfer Egon Hauck im Auftrag von Kassierer Stefan Kaufmann über den aktuellen Stand der Feuerwehrkasse. Diese wurde von den Kassenprüfern Egon Hauck und Stefan Weller geprüft. Hauck sprach Stefan Kaufmann seinen Dank für die gut geführte Kasse aus, dem Vorstand wurde einstimmig Entlastung erteilt.

Dann kam Stadtkommandant Heiko Wolpert zu seinen Anmerkungen. Diesen entnahmen die Feuerwehrkameraden, dass bei Einsätzen die Leitstelle und Einsatzstelle miteinander in ihrem Tun abgestimmt seien und sowohl die Einordnung als auch der Überblick stimmen müsse. Diese Dinge, so Wolpert, kämen in Zukunft vermehrt auf die Aufgaben des Feuerwehrwesens zu. Für den Stadtkommandanten Heiko Wolpert sei es daher wichtig, dass sich die Gesamtfeuerwehr mit ihren jeweiligen Abteilungen in der Fläche präsentiere. So dankte Wolpert auch der kleinen Eiersheimer Wehr für ihren personellen Einsatz bei der Unwetterkatastrophe in Külsheim.

Die Einsätze (2018 mit 32 sonstigen Einsätzen) würden laut Heiko Wolpert mehr werden, was nicht zuletzt auf die mehr werdenden Wetterkapriolen zurückzuführen sei.

Lanze für neue Medien gebrochen

Heiko Wolpert möchte auch tagsüber die einzelnen Abteilungen informieren können, dies sei ihm sehr wichtig. Auch für neue Medien brach Wolpert eine Lanze, diese bedienten die nächste Feuerwehrgeneration schon automatisch. Für ihn sei eine funktionierende Feuerwehr sehr wichtig. Er forderte von allen Feuerwehrlern Offenheit für Neuerungen. „Gemeinsam gehen wir nach vorne“, rief Wolpert seinen Kollegen in Eiersheim zu und wünschte der kleinen Eiersheimer Wehr weiterhin eine schlagkräftige Truppe bei den Übungen und der Einsatzbewältigung.

Grüße überbracht

Abschließend überbrachte Heiko Wolpert die Grüße von Bürgermeister Thomas Schreglmann, der immer hinter den Aufgaben der Gesamtfeuerwehr mit ihren jeweiligen Abteilungen in den Stadtteilen stehe, die Wichtigkeit einer funktionierenden Wehr sehe und die Umsetzung der Feuerwehrbedarfsplanung unterstütze.

Dann gab Jürgen Göbel das Wort weiter an Diakon Wolfgang Krug, der sich bei den verschiedenen Diensten der Feuerwehr Eiersheim bedankte. Mit der Hoffnung und der Bitte auf „keine Einsätze in 2019“ beendete Abteilungskommandant Jürgen Göbel die Versammlung. ffw

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.01.2019