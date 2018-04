Für den Erhalt der Einrichtung geworben

Anzeige

Eiersheim.Trotz zahlreicher Parallelveranstaltungen war das Grillfest des Fördervereins Kindergarten St. Aloysius aus Eiersheim sehr gut besucht.

Ponyreiten und Bobbycar-Rennen brachte die Kinder auf ihre Kosten. Der Förderverein nutzte das Fest, um die Bevölkerung über die Zukunft des Kindergartens zu informieren.

Wie es im Bericht der Verantwortlichen weiter heißt, soll in der Sitzung des Külsheimer Gemeinderats am 23. April soll darüber entschieden werden, ob der Kindergarten in eine Krippe für Kleinkinder von ein bis drei Jahren umgebaut wird.