Für den guten Zweck viele Runden gedreht

Ein Teil des Unterrichts an der Pater-Alois-Grimm-Schule fand gestern im Freien statt. 460 Schüler nahmen in teil an der Aktion „Wir laufen für Unicef“.

Külsheim. Es galt, innerhalb von jeweils 30 Minuten auf einem Kurs um die Schule möglichst viele Runden zu schaffen. Zuvor jedoch war es Aufgabe der Sportler, einen oder gar mehrere Sponsoren zu gewinnen, die nach individueller Vereinbarung jede gelaufene Runde mit einem bestimmten Betrag belohnen. Das so von allen eingenommene Geld kommt in einen gemeinsamen Topf. Die Hälfte der Einnahmen spenden die Schüler für einen von Unicef bestimmten Zweck, die andere Hälfte erhält die Külsheimer Schule.

Die Pater-Alois-Grimm-Schule beteiligte sich bereits zum siebten Mal an diesem Unicef-Lauf. Für die gute Sache liefen am gestrigen Vormittag die Grundschüler, nachmittags die Schüler ab Klasse fünf. Auch einige Lernbegleiter waren mit dabei. Es gab also gleich zwei Mal spektakuläre Massenstarts.