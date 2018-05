Für den Nachwuchs genau das Richtige

Anzeige

Schreglmann ging kurz auf die ursprüngliche Idee ein, im Bereich des Spielplatzes vorhandenes Wasser mit zu nutzen. Proben hätten aber ergeben, dass kein reines Quellwasser vorhanden sei. Dennoch sei eine wunderschöne Anlage entstanden, die für alle Altersgruppen etwas zu bieten habe: viele Bewegungselemente, mittig eine Spiele-Kombination, ein Sandkasten mit Sandspielhaus, eine Stahlseilbahn, Zweisitzer- und Einsitzer-Schaukel für Kleinkinder, eine Viersitzerwippe, dazu eine Sitzgruppe und eine Jugendbank.

Insgesamt gebe es für die Kinder gute Möglichkeiten, sich zu bewegen, zu klettern und zu toben, so der Bürgermeister. Im Gemeinderat sei das Projekt im Herbst 2016 vorgestellt worden. Hohe gesetzliche Vorgaben hätten den Kauf der Spielgeräte erfordert. Mit den Arbeiten wurde im Herbst 2016 begonnen.

Wie Schreglmann informierte, seien für die Spielgeräte rund 38 000 Euro ausgegeben worden, für Baumaterialien 9000 Euro, für die Zaunanlage 5500 Euro, für den Sandsteinblocksatz 4500 Euro, für die Raseneinsaat 1200 Euro, „insgesamt 57 000 Euro“.

Dazu kamen 700 Stunden Bauhof-Leistungen, so genannte „Eh-da-Kosten“ in Höhe von etwas mehr als 30000 Euro.

Gute Investition

Somit stelle der Wert des Spielplatzes einen Betrag von etwa 90 000 Euro dar, betonte der Bürgermeister. Sein Dank richtete sich an den Bauhof mit Bernhard Geiger an der Spitze, an das Bauamt sowie an die beteiligten Firmen. Das Ganze sei eine gute Investition in die Zukunft.

Pfarrer Seraphin betonte, man wolle Gottes Segen erbitten für jene, die sich künftig hier aufhielten und spielten, natürlich auch für jene, die hier gearbeitet haben. Jesus habe sich beim Einzug nach Jerusalem gefreut, von vielen Kindern begrüßt zu werden.

Pfarrerin Heike Dinse betonte, alle freuten sich über den neuen Spielplatz, der nun den Kindern übergeben werde. Beim Spiel könne der Mensch ganz bei sich selbst sein, egal ob als Kind oder als Erwachsener. Es folgten weitere Gebete, ein gemeinsames „Vater unser“ und schließlich der Segen.

Zum Abschluss des offiziellen Teils des Nachmittags durchschnitt der knapp zweijährige Linus Pahl das symbolische Band. Der Spielplatz wurde dann weiter ausgiebig genutzt. hpw

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.05.2018