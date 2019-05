Für die ganze Gemeinde ein Tag der Freude

Die Freiwillige Feuerwehr aus dem Külsheimer Stadtteil Uissigheim feiert jetzt ihren 125. Geburtstag. Das war Grund genug für ein zweitägiges Fest in der Teilgemeinde, das ein buntes Programm bot.

Uissigheim. Höhepunkte am Sonntag waren ein morgendlicher Dankgottesdienst, die Segnung des neuen Tragkraftspritzenfahrzeugs der örtlichen Wehr, diverse Ehrungen sowie eine Schauübung der Jugendfeuerwehr.

Start für die Festlichkeiten war indes am Samstag mit einem Kesselfleischessen, der Begrüßung von Gastwehren sowie einem beschwingten Abend mit Live-Musik mit „Race 2“. Bereits in der ersten Phase zeigte sich das Fest im Bereich des Dorfplatzes als gut besucht und dies sollte sich tags darauf in ähnlicher Weise fortsetzen.

Dankgottesdienst

Der Dankgottesdienst am Sonntagvormittag in der Uissigheimer Pfarrkirche St. Laurentius zum 125-jährigen Bestehen der Uissigheimer Wehr war auch den Verstorbenen der Freiwilligen Feuerwehr gewidmet. Pfarrer Joachim Seraphin bezeichnete die Feuerwehr in seiner Predigt als Gemeinschaft von Männern und Frauen, die da seien, wenn sie gebraucht würden. Sie helfen, wenn eine Katastrophe ausbricht, wenn Menschen am Ort oder in der Umgebung in Not geraten.

In Uissigheim geschehe dies seit 125 Jahren, sagte der Pfarrer. Die Feuerwehrleute leisteten Dienst nicht um ihrer selbst willen, sondern sie täten es, um dem Nächsten zu dienen und damit auch Gott die Ehre zu geben. Ohne solchen ehrenamtlichen Einsatz wäre das Gemeinwesen schlichtweg nicht denkbar, „ohne solche Menschen wären alle arm dran“. Am Festplatz begrüßte Gerold Kaufmann, Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Uissigheim, zur Jubiläumsfeier. Der Pfarrer sagte, es solle das neue Fahrzeug gesegnet werden wie auch alle Menschen, die dieses nutzen. Dazu rief er die Schutzheiligen des Straßenverkehrs auf und erklärte, Gott habe die Welt wunderbar geordnet. Feuer spende Wärme, könne aber auch Gefahr bringen. Das neue Fahrzeug könne die zerstörerische Art des Feuers und anderer Schadensbringer verhindern. Der Pfarrer segnete Fahrzeug und Menschen, übergab dem Abteilungskommandanten schließlich „kleine Schutzengel“, welche die Einsatzleute mit sich tragen können.

Kaufmann dankte dem Bürgermeister und dem Gemeinderat dafür, dass das Fahrzeug pünktlich zum Jubiläum eingetroffen sei. Bürgermeister Thomas Schreglmann nahm das Jubiläum zum Anlass, danke zu sagen. Die Feuerwehrleute seien in ihrer Freizeit da für das Wohl des Nächsten. Die örtliche Feuerwehr bereichere das Vereinswesen in Uissigheim, setze sich zudem für das Gemeinwohl ein. Schreglmann unterstrich, die Feuerwehr solle dezentral belassen und auch entsprechend Geld investiert werden.

Ortsvorsteher Klaus Kuß zitierte aus dem Heimatbuch von Uissigheim. Einst sei bei jedem Brand die ganze Dorfbevölkerung mit Hilfe zur Stelle gewesen. Jeder Gemeindebürger hatte einen Feuereimer zu stellen, um im Brandfall in einer Menschenkette Wasser an die Feuerstelle zu bringen.

Ab 1865 habe es im Dorf eine richtige Feuerwehr gegeben, die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr sei 1894 erfolgt.

Gute Ausrüstung notwendig

Der Ortsvorsteher betonte, um die ehrenamtliche Tätigkeit der Feuerwehr attraktiv zu halten, sei zeit-gemäße Ausrüstung unbedingt erforderlich. Es sei gut, dass auch Bürgermeister und Gemeinderat diese Meinung verträten. Ein solches Tragkraftspritzenfahrzeug in Empfang nehmen zu können, erfülle mit großer Freude und mit Dank. Das neue Fahrzeug werde neuen Schwung in die Uissigheimer Feuerwehr bringen.

Stadtkommandant Heiko Wolpert gratulierte namens der Gesamtfeuerwehr von Külsheim und auch für die übergeordneten Organisationen. „Üssi uff de Höh’“ gelte nun technisch auch bei der Feuerwehr. Die Anschaffung des TSF sei im Rahmen der Bedarfsplanung vorbereitet worden.

Das Fahrzeug habe ein gebrauchtes Fahrgestell, von der Ausstattung sei vieles übernommen, manches ergänzt worden.

Das Tragkraftspritzenfahrzeug ist vom Typ Mercedes Sprinter Allrad, ein Fünf-Tonner mit Lichtmast. Die Kosten für das Fahrzeug selbst betragen 42 500 Euro, die zusätzliche Beladung komme auf 6500 Euro. Die Arbeiten für den entsprechenden Stellplatz nahe der Ortsmitte werden in Kürze begonnen.

Es folgten Ehrungen für 40-jährige sowie 15-jährige Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr für Kameraden aus allen Stadtteilen von Külsheim (gesonderter Bericht). Nach dem offiziellen Teil der Jubiläumsfeier füllten sich sowohl das Festzelt wie auch der Bereich davor.

Am Nachmittag fand eine Schauübung der Jugendfeuerwehr Külsheim statt mit Jugendlichen aus den Abteilungen Eiersheim, Hundheim, Külsheim, Steinbach und Uissigheim. Angenommen wurde ein Brand an einer Scheune nahe des Dorfplatzes. Viele Zuschauer überzeugten sich, wie der notwendige Löschangriff vonstattenging. Nach dem von Sirenen unterstützten Eintreffen der Einsatzkräfte kamen die Kommandos präzise, die Bestätigungen ebenso. Die einzelnen Aktionen klappten reibungslos, alles ging Hand in Hand voran und geschmeidig ineinander über.

Begleitet von Klängen des Musikvereins Uissigheim, erlebten viele den Abschluss eines gelungenen Jubiläumsfestes der Freiwilligen Feuerwehr Uissigheim zu deren 125, Geburtstag.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.05.2019