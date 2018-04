Für Mittelstand und Vereine engagiert

Anzeige

Von 1970 bis 1977 stand der Külsheimer an der Spitze des örtlichen Gewebe- und Verkehrsvereins. Dieser ernannte ihn zum Ehrenmitglied. Der Landesjagdverband Baden-Württemberg verlieh dem passionierten Jäger die Verdienstnadel in Bronze.

Gerhard Eisenhauer war seit 1967 mit seiner Frau Gerhild verheiratet. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor.

Das Seelenamt mit anschließender Beerdigung findet am Montag, 30. April, um 14.30 Uhr in der Kirche St. Martin in Külsheim statt. red

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.04.2018