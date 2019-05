Gäste aus Japan beeindruckt

Külsheim.Die Firma außerdem planen + handeln GmbH & Co. KG empfing als Referenzunternehmen für das Homag Group kürzlich eine 30-köpfige Besuchergruppe aus Japan in ihren Produktionshallen in Külsheim. Bei der zweistündigen Betriebsbesichtigung lag der Focus auf dem Maschinenpark.

Wie es in der Mitteilung des Unternehmens heißt, beschäftigt das international agierende Laden- und Innenausbauunternehmen 18 Mitarbeiter, davon zehn in der Produktion.

Das Team plant und produziert qualitativ hochwertige Möbel und Inneneinrichtungen für Kunden aus Norwegen, Dänemark, Schweden und der Schweiz unter dem Leitsatz: „Ein gutes Produkt und eine serviceorientierte Dienstleistung sind wichtig für den Erfolg unseres Unternehmens.“

Die Firmeninhaber Meinrad und Gabriele Gehrig sowie Prokurist Thomas Martin stellten den Besuchern die Maschinenanlagen wie das Plattenlager oder die CNC-Nestinganlage ausführlich während des laufenden Betriebes vor und beantworteten alle fachlichen Fragen.

Das Produktionsteam stellte fest, dass auch die kleinen Tipps und Tricks der Holzbrache immer wieder das Interesse der Gruppe fand. So wurden auch das Kanban-Lagersystem, der aktive Möbelbau und die betriebliche Versorgung mit Luftdruck und Strom ebenso begutachtet wie die schreineruntypischen Materialien Plexiglas, Mineralwerkstoffe und LED, die im von außerdem täglich verarbeitet und eingesetzt werden.

Gezeigt wurden getreu dem Leitbild „Alles aus einer Hand“, alle Arbeiten bis zu Endmontage.

„Wir haben uns toll präsentiert und sind von der technik-verwöhnten japanischen Gruppe sehr gelobt worden“, so Martin.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.05.2019