Gebete geben Kraft für weiteres Leben

Bei der fünftägigen Fußwallfahrt von Fulda nach Walldürn waren wieder hunderte Gläubige unterwegs. Am Dienstag übernachteten die 735 „Fuller“ inklusive 38 Musikern in der Brunnenstadt.

Külsheim. Wie die Verantwortlichen sagten, machten sich die Pilger am Samstag zum 313. Mal am Samstag in Fulda auf den Weg. Diesen gehen sie betend und singend, plaudernd und schweigend. Walldürn erreichten sie am Mittwoch. Manche sind von Anfang bis zum Ende dabei, andere laufen nur einen Teil der Strecke mit.

Die Tagesetappe mit dem Zielort Külsheim begann bereits vor der morgendlichen Dämmerung in Un-terleinach (Landkreis Würzburg, Dann ging es durch einige bayrische Orte, ehe zur Mittagszeit in Neubrunn die Totenehrung stattfand. Weiter führte der Weg über Niklashausen bis zur Rast in Gamburg. Danach ging es den Kreuzweg hoch nach Uissigheim, um schließlich Külsheim zu erreichen.