„Genuss und Gaumenfreuden“ trotz Kälte

Solchen Gedanken schlossen sich auch Besucher von außerhalb an, die wegen des Schneefalls gar nicht nach Külsheim kamen. Und auch manch Einheimischer zog das heimische Quartier der Kälte draußen vor. In der Innenstadt hatte jemand in Schönschrift einen freundlichen Appell an Frau Holle zu Papier gebracht, mit Blick auf die Frühjahrsmesse beim Betten ausschütteln doch mal Pause zu machen.

Wer jedoch zur Külsheimer Frühjahrsmesse gekommen war, erfreute sich an einem reichhaltigen Angebot, fundierter Beratung und einladendem Ambiente. So boten die vielen prächtig geschmückten Osterbrunnen auch im winterlichen Kleid einen schönen Anblick und luden zum zumindest kurzen Verweilen ein.

Bunte Vielfalt

Das angedachte Motto „Genuss und Gaumenfreunden“ wurde oftmals mit wärmenden Getränken realisiert. Dafür hatten die Anbieter gesorgt. Die Gäste indes nutzten die Gelegenheit, sich in aller Ruhe umzublicken, hielten Ausschau nach Besonderheiten, machten Einkäufe oder fanden manch schönes Schnäppchen.

Die Besucher interessierten sich für die ausgestellten alten Traktoren ebenso wie für die Flohmärkte, bei denen Liebhaberstücke den Besitzer wechselten. Woanders lockten Blumen für die Zeit, wenn der Frühling seinem Namen wieder alle Ehre macht. Die Ausstellung „Yes, we can Kunscht“ im Alten Rathaus wiederum zog Besucher auch damit an, dass verschiedene Exponate den Gedanken „Frühling“ sehr nahe brachten (wir berichteten).

Das Ponyreiten wurde flugs nach drinnen verlegt, Kinderschminken lockte im Bürgertreff in der Stadt-mitte. Öfen im Freien inmitten einer Schneelandschaft erinnerten doch eher an einen Weihnachtsmarkt. Ein kostenloser Shuttlebus verband Innenstadt und die verschiedenen Gewerbegebiete.

Der Osterhase als Dauergast der Frühjahrsmesse war diesmal nicht unterwegs. Ein Vetter des Osterhasen wurde in einem kleinen und schneebedeckten Gefährt an der Markthalle verweilend gesichtet. Doch der wollte nicht aussteigen, blieb in dieser schützenden Umgebung. Also wurden die vielen leuchtend bunten Ostereier in den Geschäften im Stadtkern und in der Peripherie eben dezentral an die Besucher verteilt.

Simone Hauck vom Kreativgarten Riedl nahm die Sache mit Humor: „Wir verkaufen heute Schnee-hasen statt Osterhasen!“ Thomas Lippert von der Weberei Pahl lobte die regionalen Partner, bei Glatteis und Schnee zeige sich die gute Verbundenheit.

Monika Rösch, stellvertretende Vorsitzende des Gewerbe- und Verkehrsvereins, resümierte, die Gewerbetreibenden hätten ein tolles Angebot vorbereitet. Eine solche Frühjahrsmesse habe man natürlich nicht erwartet. Vom Umsatz her zeige das Ergebnis wesentlich weniger als bei „normalen“ Frühjahrsmessen. „Aber jeder hat das Beste draus gemacht“, so Rösch, Anbieter wie Gäste seien relaxed und entspannt mit der Situation umgegangen. hpw

