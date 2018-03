„Geräuchertes mit Sauerkraut“

Anzeige

In dem Stück geht es turbulent zu, das Publikum wird sicherlich viel zum Schmunzeln und zum herz-haften Lachen kommen, auch bei den lokalen Bezügen innerhalb des Fortgangs der Handlung. Der erste Akt spielt an der Bushaltestelle mitten in Hundheim, die beiden anderen in einem Kurstädtchen. Die Laiendarsteller toben sich in ihren Rollen schauspielerisch und sprachlich wahrlich prächtig aus.

Drei Aufführungen

Das Gemeindezentrum Hundheim ist auch Schauplatz für die drei Aufführungen. Diese sind am Samstag, 10. März, ab 19.30 Uhr, am Sonntag, 11. März, ab 18 Uhr sowie am Samstag, 17. März, ab 19.30 Uhr.

Karten für die erste Veranstaltung können geordert werden bei Marianne Bischof, Telefon 0 93 45 / 63 21, für die zweite Veranstaltung bei Claudia Lutz, Telefon 0 93 45 / 83 24, für die dritte Veranstaltung bei Silvia Weber, Telefon 0 93 45 / 66 80. hpw

