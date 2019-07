Geschichte hautnah erlebt

Külsheim.„Geschichte erleben“ lautete Titel der Kulturfahrt des Külsheimer Heimat- und Kulturvereins Cullesheimer Kreis. Dabei war man auf den Spuren des Heiligen Bonifatius und der Heiligen Lioba in Fulda unterwegs. Weiter erkundete die Gruppe die Gedenkstätte „Haus an der Grenze“ und das „Camp Point Alpha“, eine der vorgeschobenen Observationsstationen der USA während des „Kalten Kriegs“ am Grenzzaun der einstigen innerdeutschen Grenze bei Geisa.

Wie es im Bericht des Vereins heißt, erläuterten die Mitglieder Dietz und Kirschner kenntnisreich die geologischen und historischen Besonderheiten der durchfahrenen Landschaften. Insbesondere die Entstehung der Rhön mit ihren vielen Mineralquellen wurde erklärt.

Der Nachmittag gehörte der miterlebten Geschichte an der Grenze zur ehemaligen DDR. Im „Haus an der Grenze“ wird an die Jahrzehnte des Leidens der Grenzbewohner und der Flüchtenden an und über die Grenze erinnert. Beeindruckend war der Gang auf dem Kolonnenweg der DDR-Grenztruppen zum „US-Stützpunkt Point Alpha“ samt Beobachtungsturm und Camp. Jahrzehnte lang haben sich hier an vorderster Front Nato und Warschauer Pakt rund um die Uhr beobachtet.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.07.2019