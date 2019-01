Groß und Klein fighten um Titel

Külsheim.Die Tischtennis-Stadtmeisterschaften in Külsheim haben eine lange Tradition. Seit 1979 treffen sich die besten Cracks an der grünen Platte, um in den verschiedenen Klassen ihre Meister zu ermitteln. Auch diesmal werden in den einzelnen Wettbewerben Spitzenkönner antreten, die auf Bezirksebene oder auch darüber hinaus einen guten Namen haben. Die Veranstaltung ist am Wochenende am 19./20. Januar.

Austragungsort der Meisterschaften für Tischtennisspieler aus dem gesamten Stadtgebiet ist wiederum die Turnhalle der Pater-Alois-Grimm-Schule. Teilnehmen können Hobbysportler und Mannschaftsspieler, die in unterschiedlichen Turnierabschnitten an den Start gehen. Weil die Klassen oftmals sehr ausgeglichen besetzt sind, ist durchweg spannender Sport zu erwarten.

Der Samstag, 19. Januar, gehört den Nachwuchsspielern. Um 13 Uhr beginnen die B-Schüler (geboren 2006 oder später), um 14 Uhr die A-Schüler (geboren 2004 oder später) sowie um 15 Uhr die Mädchen und Jungen (geboren 2001 oder später). A- und B-Schüler dürfen zusätzlich bei den Älteren mitwirken.

Die Erwachsenen stellen sich am Sonntag, 20. Januar, der Konkurrenz. Die nicht in Mannschaften spielenden Damen und Herren starten um 12.30 Uhr. Die Herren der A-Klasse (Q-TTR-Wert bis 1400) sowie interessierte Jugend- und Hobbyspieler beginnen um 13 Uhr, die S-Klasse der Herren um 14 Uhr.

Gespielt wird im doppelten K.o.-System, eventuell in Gruppen, so dass jeder Teilnehmer mindestens zwei Matches absolvieren kann. Die Anmeldung sollte spätestens zehn Minuten vor Konkurrenzbeginn erfolgen. Urkunden erhalten alle, die den jeweiligen Wettbewerb auf den Plätzen eins bis sechs beenden. hpw

