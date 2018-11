Große Nöte und Ängste geschildert

In einem eindrücklichen Vortrag im Alten Rathaus wurde das Schicksal der Heimatvertriebenen beleuchtet.

Külsheim. Wohl eine dreistellige Zahl an Besuchern kam am Dienstagabend ins Alte Rathaus in Külsheim zum Vortrag „Die Heimatvertriebenen in Külsheim“. Edeltraud Preissler, Egon Kirschner und Walter Dietz beleuchteten Aspekte des Themas auf unterschiedliche Weise, aus dem eigenen Erleben heraus, mit Tondokumenten, originalen Papieren, Statistiken oder Kartenmaterial. Veranstalter war der Heimat- und Kulturverein Külsheim Cullesheimer Kreis.

Hildegard Dietz, Vorsitzende des veranstaltenden Vereins, sagte bei der Begrüßung, man habe das Anliegen aufgenommen, das Thema nachfolgenden Generationen zu vermitteln, denn sonst gehe dieses Wissen verloren. Edeltraud Preissler habe die Vertreibung als junge Frau miterlebt, Egon Kirschner als Kind.

Persönliche Lebensgeschichte

Preissler betonte, das Schicksal der Heimatvertriebenen gehöre auch für viele Külsheimer zur persönlichen Lebensgeschichte. Kirschner ergänzte, die Grundzüge der Vertreibung seien überall ähnlich, die Schicksale jedoch „eigenes Erleben“.

Preissler schilderte eindringlich von der großen Angst. Vor allem Frauen und Mädchen mussten sich verstecken, um nicht vergewaltigt zu werden. Man habe in der Heimat jegliche Rechte verloren, Betriebe und Geschäfte seien enteignet worden. Als sie mit einer Freundin auf dem Nachhauseweg gewesen sei, habe ein Russe auf die jungen Leute geschossen. Das Projektil habe ihren Unterarm durchschlagen und ihre Begleiterin derart verletzt, dass diese im Krankenhaus gestorben sei.

Eine Reihe von Zeitzeugenberichten, sieben Menschen stammten aus Böhmen und Mähren, drei aus Schlesien und zwei aus Ungarn, bildeten den Kern des Vortrags. Die zum Teil sehr persönlichen Schilderungen wurden per Tondokument vermittelt oder verlesen. Dabei zeigte man die die Wege der Vertriebenen jeweils per Karte auf, bis hin bis nach Külsheim oder in eines der jetzigen Ortsteile, damals selbstständige Gemeinden.

„Wilde Vertreibungen

Kirschner erklärte, 1945 habe es wilde Vertreibungen gegeben, ab 1946 seien diese organisiert gewesen. Preissler berichtete, man habe mehr oder weniger alles zurücklassen müssen.

Sie sei nur mit dem Vater unterwegs gewesen, andere Familienmitglieder wegen Krankheit noch nicht. Im Oktober 1945 sei man auf offene Lastwagen geladen und hinter der sächsischen Grenze „in den Straßengraben entleert“ worden.

In einem ersten Lager seien 30 000 Leute gewesen, ein späteres Lager sei humaner gewesen, „zu zwölft auf der Stube, nur sechs Stühle, aber jeder hatte ein Bett“. Sie selbst sei mit einer gefälschten Zuzugsgenehmigung in die amerikanische Zone gekommen und über ein Quarantänelager nach Bronnbach, dann nach Külsheim, „nachts, mit einem kleinen Leiterwagen“. Die eingespielten Tondokumente zeigten auf genauso eindringliche Weise ähnliche Schicksale auf.

Der Weg nach Külsheim hat oft über das Auffanglager Gerlachsheim geführt, war mehrfach zu hören. Die Brunnenstadt hatte, wie andere Gemeinden auch, bereits viele Ausgebombte aufgenommen, mit den Vertriebenen schließlich fast 600 Personen, die dann weitere nach sich zogen. Die Unterbringung der Neubürger erwies sich als sehr schwierig.

Preissler erzählte auch über die notwendigen Zuzugsgenehmigungen, ohne diese gab es weder Aus-weis noch Lebensmittelkarten. Sie selbst habe neun Monate auf ihre Zuzugsgenehmigung gewartet, sei deshalb „Külsheims erster Asybewerber“. Auch heiraten habe sie nicht können, „mich gab es ja nicht“.

An allem gefehlt

Nicht immer mit Preissler sagte, Neubürger seien nicht immer mit offenen Armen aufgenommen worden, „man wusste ja nichts“. Es habe in allseits beengten Verhältnissen an allem gefehlt. Ein Tondokument verdeutlichte so: „Küche, Wohnzimmer und Schlafzimmer, alles in einem.“ „Man hat sich durchgeschlagen“, berichtete Preissler zum schwierigen Thema Lebensunterhalt. Die Zugezogenen lebten bescheiden, arbeiteten zumeist in der Landwirtschaft. Auch Zeitungsberichte aus den „Fränkischen Nachrichten“ beleuchteten die Situation der damaligen Zeit.

Die berichtenden Interviewpartner, in der Zeit der Vertreibung meist Kinder, sahen die einst vorhandenen Schwierigkeiten im Abstand von vielen Jahrzehnten zum Teil nicht so problematisch. Jeder konnte berichten, dass es viele gute Menschen in Külsheim gegeben habe, „jeder hatte drei, vier Familien, die Unterstützung leisteten“. Oft war man, so Preissler, bereits zufrieden mit einer eigenen Tasse und einem Teller, „man war sehr bescheiden geworden“.

Mit der Vertreibung einher ging eine starke Zunahme der Einwohnerzahl auch in Külsheim. Das Bild einer Klasse des Schuljahres 1948/49 zeigte, dass genau ein Drittel der Kinder aus Vertriebenenfamilien waren.

Das ansonsten sehr ruhig lauschende Publikum kam hier ganz arg ins Murmeln bei der Zuordnung von Gesichtern und Namen. Manche erkannten gar sich selbst.

Nach und nach integriert

Kirschner meinte, nach und nach seien die Vertriebenen in Külsheim voll integriert worden. Viele Men schen in der Brunnenstadt wüssten heute nicht, welche Külsheimer Familiennamen erst nach 1945 in die Brunnenstadt gekommen seien.

Nach dem zweieinhalb Stunden dauernden Vortrag gab es viel Applaus. Die Vortragenden hatten ein großes Thema umfangreich und mit viel Sorgfalt aufgearbeitet. Der Abend regt sicherlich dazu an, über das Thema weiter zu sprechen. Bei entsprechender Nachfrage wird der Vortrag wiederholt. hpw

