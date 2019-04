Grünes Licht für Feuerwehrautostellplatz

Schreglmann informierte über Finanzhilfen aus der er Stadtbauförderung des landes. Zur Nachnutzung der Prinz-Eugen-Kaserne gebe es im Rahmen des „Bund-Länder-Programms Stadtumbau 2019“ Finanzhilfen in Höhe von 800 000 Euro und damit eine Erhöhung des Förderrahmens um etwa 1,143 Millionen Euro. Erneuerungsmaßnahmen in Hundheim würden im Rahmen des Landessanierungsprogramms 2019 mit Finanzhilfen in Höhe von 200 000 Euro bedacht, was den Förderrahmen um 333 333 Euro erhöhe.

Der Bürgermeister sagte, die Wegweisung im Gewerbegebiet II werde nach dem Umzug der Jugendmusikschule und einiger Vereine angepasst.

Schreglmann gab aus nichtöffentlicher Sitzung bekannt, für den Neubau des Gerätehauses der Feuerwehren Hundheim und Steinbach seien landwirtschaftliche Flächen erworben worden. Das Projekt könne weiter verfolgt werden.

Der Bürgermeister informierte, man habe das abgeschaffte Geschwindigkeits-Messgerät auch in der Wertheimer Straße in Hundheim eingesetzt. Es gebe dort im Schnitt 1900 Fahrzeuge pro Tag, wobei 72 Prozent dieser Fahrzeuge die erlaubten 50 Stundenkilometer überschritten hätten. Ein Schwerpunkt liege morgens wohl beim Weg zur Arbeit. Die Stadtverwaltung werde an dem Thema dran bleiben . Ein Hundheimer Bürger ergänzte später bei den Anfragen, die Ergebnisse im Messzeitraum wären wohl noch markanter ausgefallen ohne die zeitweise Teilsperrung der Straße wegen eines Wasserrohrbruchs.

Alfred Bauch sprach die Möglichkeiten sozialen Wohnungsbaus auch im Stadtgebiet an, was zu einer regen Diskussion innerhalb des Gremiums führte.

Zu einer aus der Bürgerschaft gestellten Frage zum Stand der Übergangslösung für den evangelischen Kindergarten Külsheim im Gewerbepark II informierte Schreglmann, man wolle bis Jahresende mit den vorbereitenden Maßnahmen fertig sein.

Zu einer Anfrage zum „fleischfreien Mensa-Essen“ in der Pater-Alois-Grimm-Schule in Külsheim meinte der Bürgermeister, dies sei wohl ein Schnellschuss des Rektors gewesen, und es würden Gespräche geführt. Per Elternbrief werde manches richtig gestellt. hpw