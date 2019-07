Gute Unterhaltung beim Dorfplatzfest

Steinbach.Das von der Musikkapelle organisierte Dorfplatzfest findet alle zwei Jahre in Steinbach statt und steht im Zeichen von viel Musik und Geselligkeit. Zu Gast waren am Samstag Musiker aus Uissigheim und Schippach, am Sonntag aus Hundheim und Külsheim. Ein weiterer Programmhöhepunkt war am Sonntag die gelungene Aufführung der Mädchen und Jungen des Steinbacher Kindergartens St. Josef. Dabei ging es in drei Abschnitten um das Thema „Umwelt und Müll“. Am Anfang erfreute ein schwungvoller Tanz das Publikum. Danach sprachen die Kinder ein Gedicht zum Ablauf der Müllabfuhr und schließlich informierte ein gesprochener Merkzettel, was in welche Tonne gehört. Die Zuschauer spendeten großen Applaus. Das Dorfplatzfest bildete auch den passenden Rahmen, um Günther Rötlich öffentlich zu verabschieden. Er fungierte zwölf Jahre aals Vorsitzender und zuvor vier Jahre lang als stellvertretender Vorsitzender des Musikvereins. Dessen Vorsitzender Christoph Goldschmitt ließ die Jahre Rötlichs als treibende Kraft kurz Revue passieren und überreichte namens der Kapelle ein Präsent. hpw/Bild: Wagner

