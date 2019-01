„Haben um jedes Hundertstel gerungen“

Real Innenausbau will 80 Stellen streichen. Seit November rangen Betriebsrat und Unternehmensführung um eine Einigung über den Sozialplan. Jetzt wurde er festgezurrt.

Külsheim. Die Firma Real Innenausbau plant eine Veränderung ihrer grundsätzlichen Ausrichtung: weg vom eigentlichen Ladenbau, hin zum Management von Bauvorhaben bei Ladeneinrichtungen. Dies teilte im November der Vorstand der Real Innenausbau, Michael Betz, mit (wir berichteten). Klar schon damals, dass 75 Mitarbeiter der Schreinerei und fünf Schlosser entlassen werden sollen. Seit diesem Zeitpunkt rangen Betriebsrat, Gewerkschaft und Unternehmen um den Sozialplan für die Betroffenen.

Von der Firmenleitung ging uns gestern folgende Stellungnahme zu. „Die Verhandlungen, zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat zur Umsetzung der Neuausrichtung der Real Innenausbau AG in Külsheim vom Schreinerbetrieb zum internationalen Projektmanagement-Baudienstleister konnten abgeschlossen werden. Mit der Vereinbarung eines Interessenausgleichs und eines Sozialplans für die von Umstrukturierung in Külsheim und in den Niederlassungen betroffenen Mitarbeiter haben die Betriebsparteien nun den Weg frei gemacht für die Umsetzung der vom Arbeitgeber geplanten Profilschärfung des Geschäftsmodells vom Schreinerbetrieb zum internationalen Projektmanagement-Baudienstleister. Diese Maßnahme war bereits im Herbst 2018 angekündigt worden, konnte aber wegen unterschiedlicher Standpunkte zur Neuausrichtung des Unternehmens sowie der Gestaltung einer sozialverträglichen Lösung nicht wie geplant schon vor dem Jahreswechsel durchgeführt werden.

Von der Veränderung sind gut qualifizierte, erfahrene und engagierte Fachkräfte betroffen. Beschäftigte aus den betroffenen Abteilungen, insbesondere aus der Produktion (Schreinerei/Schlosserei), aber auch aus angrenzenden Abteilungen wie Kreativplanung, Fuhrpark, Arbeitsvorbereitung und Konstruktion werden kurz- und mittelfristig dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen“ Weiter schreiben die Verantwortlichen, dass bereits im Vorfeld der Maßnahme Betriebsrat und Unternehmensführung den Kontakt zu vielen Unternehmen in der Region hergestellt haben. „Diese Kontakte werden nun der Betriebsrat und die Geschäftsleitung erneut forcieren, um die betroffenen Mitarbeiter möglichst kurzfristig und zeitnah in neue Arbeitsverhältnisse zu vermitteln. Die Geschäftsführung und der Betriebsrat tun ihr Möglichstes, um die von der Maßnahme betroffenen Mitarbeiter bei der Vermittlung in neue Arbeitsverhältnisse zu unterstützen.“ Damit sei laut geschäftsführung der Weg frei zum führenden internationalen Projektmanagement-Baudienstleister, mit dem sich das Unternehmen am Markt und auch in Külsheim nachhaltig positionieren will. „Hierbei sind alle Mitarbeiter, der Betriebsrat und die Geschäftsleitung gefragt. Denn nur gemeinsam wird man die bevorstehenden Herausforderungen der Branche erfolgreich meistern“, so das Unternehmen.

Der Gewerkschaftssekretär der IG Metall Tauberbischofsheim, Harald Gans, war einer derjenigen, der als Beisitzer in der Einigungsstelle aktiv war. „Wir haben wirklich um jedes Hundertstel für den Sozialplan gerungen“, betonte er gestern im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Zufrieden mit dem Abschluss ist er nicht. „Wir haben unser Ziel verfehlt, aber die Situation gab wirklich nicht mehr her. Wir haben uns darauf eingelassen, damit eine reelle Chance zur Fortführung des Unternehmens besteht.“

Für die Arbeit des Betriebsrats hatte der Gewerkschafter nur lobende Worte übrig. „Der Betriebsrat hat wirklich einen tollen Job gemacht“, so Gans. Unter anderem sei er aktiv auf Firmen zugegangen, habe Treffen zwischen Unternehmen und Betroffenen organisiert, sogar Betriebsführungen bei infrage kommenden Firmen möglich gemacht und eine ausführliche Liste mit allen Unternehmen erstellt, die Arbeitskräfte suchen. „Ich habe noch nie erlebt, dass ein Betriebsrat so engagiert vorgeht“, freute sich Gans.

Marcel Redmann ist seit Gründung des Betriebsrats im Jahr 2017 dessen Vorsitzender. Er bedauerte die gesamte Entwicklung im Unternehmen. „Wir müssen in erster Linie versuchen, die betroffenen Kollegen nachhaltig in Arbeit zu bringen“, betonte er gestern mit Nachdruck. Wie bekannt wurde, haben erst fünf von den 80 Schreinern und Schlossern einen Vertrag bei einem neuen Arbeitgeber unterschrieben. Für die Zukunft sei es wichtig, sich im Unternehmen sauber aufzustellen, so Redmann weiter. Er geht davon aus, dass die 80 Kündigungsschreiben Mitte Februar in den Briefkästen der betroffenen Mitarbeiter landen.

