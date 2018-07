Hagel färbte die Landschaft in Külsheim weiß

Anzeige

Külsheim.Schlagartig vorbei mit der Hitze war es am gestrigen Spätmachmittag in Külsheim, als sich ein heftiges Gewitter über der Stadt entlud. Starkregen setzte Straßen und zahlreiche Keller sowie Garagen unter Wasser, Hagel färbte die Landschaft stellenweise weiß. Während Kinder Spaß bei einer kleinen „Schneeballschlacht“ hatten, mussten zahlreiche Hausbewohner das Wasser aus ihren Häusern abpumpen oder herausschöpfen. Auch die zu Hilfe gerufenen Einsatzkräfte der Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr aus Külsheim und den Ortschaften packten dabei kräftig mit an. su/Bild: Günther Marinelli