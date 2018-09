Heeresmusikkorps Veitshöchheim bei Benefizkonzert zu Gast

Külsheim.Beim Benefizkonzert des Traditionsverbands der ehemaligen Angehörigen des Standorts Külsheim gastiert nach den großartigen Erfolgen der vergangenen Jahre erneut das Heeresmusikkorps Veitshöchheim unter der Leitung von Oberstleutnant Roland Kahle. Beginn ist am Donnerstag, 15. November, um 19.30 Uhr in der Festhalle. Der Reinerlös kommt nach Angaben der Verantwortlichen der Aktion „Sorgenkinder in Bundeswehrfamilien“ im Bundeswehrsozialwerk sowie der Pater-Alois- Grimm-Schule zur Betreuung der Schüler der Stadt Külsheim zugute. Die Schirmherrschaft haben Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann sowie die Ehefrau des ehemaligen Verteidigungsministers Beate Jung übernommen. Karten gibt es bei den FN-Kundenforen, der Sparkasse sowie im Rathaus in Külsheim. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.traditionsverband-kuelsheim.de im Internet. Bild: Heeresmusikkorps

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.09.2018