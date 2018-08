Herren 30 nun Meister

Külsheim.Die Mannschaft Herren 30 feierte die Meisterschaft und den Aufstieg nach einem dramatischen Saisonfinale.

Im letzten Medenspiel der aktuellen Saison trafen die beiden noch ungeschlagenen Mannschaften des TC Külsheim und des TC Oftersheim aufeinander, um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die 1. Bezirksliga im Herren 30 Bereich im direkten Duell auszuspielen. Ein spannendes Spiel war also zu erwarten, indem der TC Oftersheim laut Papier als leichter Favorit ins Spiel ging.

Im ersten Einzeldurchgang stand es nach drei Partien 2:1 für den Gast, bei dem lediglich Dominik Müller für Külsheim in einem sehr engen Match knapp die Oberhand behielt.

Im zweiten Durchgang war es nun umso wichtiger für Külsheim, den Rückstand wieder wettzumachen, um bestenfalls mit einer guten Ausgangsposition in die abschließende Doppelrunde zu gehen. Allerdings gelang den Külsheimern nur ein Einzelsieg durch Torsten Knörzer, so dass es letztlich mit einem 2:4- Rückstand und somit schon einer kleinen Vorentscheidung in die entscheidende Doppelrunde ging.

Dies bedeutete, dass Külsheim alle drei Doppelpaarungen gewinnen musste, um die Meisterschaft in die Brunnenstadt zu holen. Eine scheinbar unmögliche Herkulesaufgabe, wenn man den Gesamtverlauf und die doch teils deutlichen Ergebnisse aus den Einzeln betrachtet.

Ein Resignieren gab es aber nicht. Relativ schnell war zu erkennen, dass die Külsheimer mit ihrer Strategie tatsächlich in allen drei Doppeln Chancen hatten. Es entwickelte sich ein regelrechter Schlagabtausch. Der unbändige Teamgeist und Siegeswille in der Mannschaft zeigte sich schnell. Zunächst lief das Külsheimer Spitzendoppel mit Ralf Würzberger/Matthias Heinrich zu Höchstform auf. Den beiden gelang gegen das Spitzendoppel ein überraschender Drei-Satz-Sieg, in dem das Duo im dritten Satz sogar sechs Matchbälle abwehren konnte. Es keimte wieder Hoffnung, da das Spitzendoppel der Oftersheimer geknackt wurde und ein weiterer Energieschub bei den beiden noch laufenden Külsheimer Doppeln ausgelöst wurde.

Auch in beiden anderen Doppeln ging es sehr eng zu und beide Teams l schenkten sich nichts. Beide gingen auch hier jeweils in den dritten und somit Entscheidungssatz. Zunächst konnten Torsten Knörzer / Dominik Müller ihre Gegner mit 10:8 besiegen und so für den zwischenzeitlichen und mehr als überraschenden Ausgleich im Gesamtergebnis sorgen. Somit stand es 4:4. Es musste das letzte noch laufende Doppel die endgültige Entscheidung herbeiführen. Auf Külsheimer Seite waren hierbei Oliver Smid/Holger Würzberger im Einsatz. Und es kam, wie es keiner mehr für möglich gehalten hatte. Das Külsheimer Duo landete den dritten Doppel-Coup an diesem Tag und versetzte die gesamte Külsheimer Mannschaft nach ihrem verwandelten Matchball in Extase – die Spieler lagen sich in den Armen.

Das Külsheimer Team um Mannschaftsführer Ralf Würzberger feiert dadurch die Meisterschaft sowie den Aufstieg in die nächst höhere Klasse in der kommenden Saison. Der Aufstiegsmannschaft gehörten zudem auch Jürgen Leinberger und Markus Stang an. tc

