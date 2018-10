Herrliche Ausblicke auf die Landschaft

Külsheim.Die Taubertäler Wandertage finden nun zum zwölften Mal statt. Dabei wird auch in Külsheim gewandert. Treffpunkt für alle Interessierten ist am Samstag, 13. Oktober um 13 Uhr am Schlossplatz. Vor dem Start ist die Besteigung des Schlossturms möglich.

Die Tour führt über zertifizierten Wanderweg LT6, der auf der Höhe des Taubertales durch die abwechslungsreiche Landschaft rund um die Brunnenstadt verläuft. Die Wanderer können sich unterwegs an der Vielfalt von Flora und Fauna erfreuen sowie weite Ausblicke von der Weinbergslage am „Hohen Herrgott“ genießen, heißt es in der Ankündigung der Verantwortlichen. Der Rundtour ist zirka elf Kilometer lang, die Gehzeit beträgt etwa dreienhalb Stunden.

Zur Schlussrast kann in der „Stadtschänke zur Rose“ in Külsheim eingekehrt werden.

