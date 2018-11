Hilfspakete sind wichtige Zeichen der Solidarität

Odenwald-Tauber.Langsam beginnen viele Bürger jetzt mit den Vorbereitungen für das Weihnachtfest. Sie machen sich Gedanken darüber, womit sie ihre Lieben erfreuen können, und kaufen schon die ersten Geschenke. Damit auch für notleidende Menschen in Albanien, Rumänien, Bosnien und in der Ukraine Weihnachten zu einem besonderen Fest wird, gibt es in diesem Jahr wieder die „Weihnachtstrucker“-Aktion der Johanniter. Unterstützt wird diese erneut von deren Kreisgeschäftsstelle im Main-Tauber-Kreis sowie von dem Külsheimer Lkw-Fahrer Jörg Behnke und weiteren Helfern in der Region.

Empfänger sind sozial Schwache

Der Startschuss für die Aktion, bei der Hilfspakete mit Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln für die notleidenden Menschen gepackt werden, fällt nach Angaben der Johanniter-Verantwortlichen am 24. November. In Konvois bringen ehrenamtliche Lkw-Fahrer und Helfer die Spenden Ende des Jahres in ausgewählte Kleinstädte und Dörfer sowie abgelegene Bergdörfer in Albanien, Rumänien, Bosnien und in der Ukraine. Dort werden die Pakete überwiegend persönlich verteilt.

Die Marktheidenfelder Firma Warema Renkhoff SE unterstützt die Aktion, die dieses Jahr bereits zum 25. Mal stattfindet.

2017 konnten über 58 000 Päckchen mit 46 Sattelschleppern in die Zielländer gebracht werden, so die Johanniter. „Die Menschen warten oft schon sehnsüchtig auf die Weihnachtstrucker und die Freude und Aufregung, wenn sie dann endlich eintreffen, ist groß“, berichtet Jörg Behnke, der die Aktion bereits seit 2014 als Lkw-Fahrer unterstützt. „Man kann kaum zu hoch schätzen, wie viel Hoffnung so ein Päckchen für die Empfänger bedeutet.“

Die Pakete sollen anhand einer Packliste bestückt werden (siehe dazu die Infobox). An Spender appelliert Behnke, stabile Kartons zum Verpacken zu verwenden. Das optimale Maß beträgt 30 mal 40 mal 30 Zentimeter, erklärt er. Ein besonderes Anliegen ist es nach den Worten von Alexander Thauer allen Beteiligten, „dass wir die Päckchen möglichst persönlich denjenigen übergeben, die unsere Hilfe brauchen.“ Dazu arbeiten die Johanniter mit langjährigen, zuverlässigen Partnern vor Ort zusammen, wie etwa Kirchengemeinden, Schulen, privaten Initiativen oder lokalen Partnerorganisationen.

Wem es nicht möglich ist, seine Spende selbst zu einer Sammelstelle zu bringen, wendet sich an Jörg Behnke, Telefon 0172/6606041. Der Lkw-Fahrer holt wie schon in den vergangenen Jahren Pakete wieder bis zum 22. Dezember Pakete ab.

Auch der Rewe-Markt in der Prinz-Eugen-Straße 124 in Külsheim beteiligt sich erneut an der Aktion: In dem Geschäft können Geldspenden abgegeben werden. Für die gute Sache engagiert sich ebenso Michael Grimm. Dieser nimmt Spendenpakete in der Hardheimer LBS-Filiale in der Bahnhofstraße 16a entgegen. Von Geldspenden, die bei ihm für die „Weihnachtstrucker“-Aktion eingehen, kauft er die passenden Waren und packt damit zusammen mit seiner Familie Päckchen für die Hilfsbedürftigen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018