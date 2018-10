Historisches und Neues sollen in Einklang gebracht werden

Külsheim.Der Gemeinderat tagte am Montag im Sitzungssaal des Külsheimer Rathauses. Beschlüsse wurden jeweils einstimmig gefasst. Mit 14 Bürgern gab es eine überdurchschnittliche Zahl an Zuhörern.

Zum Jahresabschluss 2017 der Stadtwerke Külsheim GmbH erläuterte Geschäftsführer Ralf Braun Fakten und Zahlen, ging dabei auf die einzelnen Sparten ein. Er informierte, die Gasabgabe sei stabil geblieben, im Stromvertrieb habe die Zahl der Kunden zugenommen, die Wasserabgabe sei relativ deutlich zurückgegangen.

Braun sprach von einem leichten Rückgang der Umsatzerlöse, auch weil die Gaspreise gesenkt worden seien, die Bilanzsumme sei relativ konstant geblieben, die Investitionen hätten deutlich über dem Durchschnitt gelegen, der Jahresgewinn sei auf 214 000 Euro zurückgegangen. Zu den wesentlichen Geschäftsvorfällen des Jahres 2017 zählte der Geschäftsführer die Erneuerung der Heizungsanlage im Schloss und die Teilnahme am vereinfachten Verfahren, dies ergebe Synergien. Das Prinzip der vorgelagerten Netzentgelte bringe langfristig Vorteile für die Kunden.

Braun stellte heraus, es habe keine Einwände der Prüfer gegeben. In seinem Ausblick sagte er, kurzfristig sei entschieden worden, dass die zweite Wasserkammer des Hochbehälters Kaserne erneuert werde. Das Pumpwerk Steinbach werde umgebaut, was in der Folge mit einer Verbesserung der Versorgung einhergehe. Der Hochbehälter Hundheim werde in einer größeren Maßnahme in den nächsten drei bis fünf Jahren saniert. Ganz aktuell gebe es am Rewe-Parkplatz eine zweite E-Ladesäule. Auf Nachfrage aus dem Gremium erklärte Braun, beim Windpark Külsheim würden direkt Erlöse erzielt, „die Anlagen laufen sehr gut, wir sind sehr zufrieden“.

Christoph Kraft vom Rechnungsamt stellte den jährlichen Beteiligungsbericht der Stadt Külsheim vor. Ende 2017 sei die Stadt Külsheim zu 100 Prozent Eigentümer der Business Area Külsheim GmbH (BAK) gewesen und zu 51 Prozent an der Stadtwerk Külsheim GmbH. 2017 sei bei der BAK ein sehr gutes, geordnetes Geschäftsjahr gewesen mit einer hohen Belegungsquote im technischen Bereich.

Die Erlöse bei der BAK seien stabil, so Kraft, und es gebe wenig Schwankungen bei den Ausgaben. Mit 9500 Euro sei erstmals ein Überschuss erzielt worden. Vorausblickend werde es wohl Verkäufe geben, weshalb die Mieten in der Summe sänken.

Zum Stadtwerk Külsheim meinte der Mann vom Rechnungsamt, das Jahresergebnis habe sich über die Jahre positiv entwickelt. Das Eigenkapital sei zuletzt sehr stabil geblieben und auch bei den Finanzmitteln sei alles in trockenen Tüchern. Der Gemeinderat nahm den Beteiligungsbericht der Stadt Külsheim einhellig zustimmend zur Kenntnis.

Zur geplanten Bildung eines Gestaltungsbeirates informierte Verwaltungsmitarbeiter Heiko Wolpert, bei der erfolgreichen Stadtsanierung solle Historisches und Neues in Einklang gebracht werden. Gestaltungsbeiräte sollten beitragen, zukunftsweisende funktionale und ästhetische Gestaltungsantworten auf die planerischen und baulichen Anforderungen einer Kommune zu finden. Die Einrichtung eines solchen Gremiums werde als wichtiges Instrument zur Erhaltung der Baukultur einer Stadt gesehen.

Wolpert führte aus, Professor Dr. Ulrich Weber (Külsheim), Professor Dr. Martina Klärle (Weikersheim), Dipl-Ing. Bruno Kuk (Mosbach) und Annette Ries (Külsheim) könnten sich vorstellen, in einem solchen Gestaltungsbeirat mitzuwirken. Mit weiteren Personen werde noch gesprochen. Das Land Baden-Württemberg fördere die Einrichtung eines Gestaltungsbeirates mit maximal 50 Prozent der zuwendungsfähigen Aufwendungen. Für Külsheim werde von Gesamtkosten in Höhe von 5000 Euro im Jahr ausgegangen, so dass ein Anteil der Stadt von 2500 Euro verbleibe. Das Vorhaben werde vier Jahre gefördert.

Annette Ries begrüßte eine solche Gestaltungssatzung, es sei gut, wenn ein gemeinsamer Blick auf ein Vorhaben geworfen werde. Eric Bohnet wollte einen Bauingenieur („bodenständigerer Blick“) mit dabei haben, Michael Grimm einen Gartenbauingenieur. Jürgen Goldschmitt hob die mögliche positive Einflussnahme eines Gestaltungsbeirates heraus, man solle in drei, vier Jahren nachschauen, wie es laufe. Der Gemeinderat beschloss wie vorgetragen.

Stadtkämmerin Elke Geiger-Schmitt erläuterte zur vorgeschlagenen Befreiung von Nachsuchehunden von der Hundesteuer, die Landesregierung fordere, den Bestand an Wildschweinen deutlich zu redu-zieren, um die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest zu verhindern.

Die Jäger müssten ihre Schusszahlen auf Schwarzwild erhöhen und mit einer Steuerbefreiung würde die Mehrbelastung von Hund und Jäger angemessen gewürdigt.

Die Hundesteuersatzung der Stadt Külsheim, so Geiger-Schmitt, sehe bisher eine Steuerbefreiung für Schutz-, Hilfs- und Rettungshunde vor. Von der Steuerbefreiung betroffen wären maximal zehn Hunde. Das Gremium stimmte dem Antrag einhellig zu. hpw

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018