Holzdecke brennt in Steinbach

Steinbach.Der Brand einer Holzdecke und einer Zwischendecke erforderte am Donnerstagmittag im Külsheimer Stadtteil Steinbach den Einsatz von Kräften der Feuerwehr. Diese wurden um 12.24 Uhr alarmiert und waren nach wenigen Minuten an der Schönertsbachstraße inmitten von Steinbach vor Ort – die Steinbacher Wehr zuerst.

Die erste Meldung lautete „Holzbalken brennt“, danach wurde auf „Wohnungsbrand“ erhöht.

Drehleiter angefordert

Die Feuerwehren aus Steinbach, Külsheim, Hundheim und Steinfurt rückten aus und, wie bei der Mel-Dung „Wohnungsbrand“ in den Einsatzplänen vorgesehen, forderte man auch die Drehleiter der Feuerwehr in Hardheim an.