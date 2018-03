Hubert Heffele nun Vizepräsident

Anzeige

Vizepräsident Wolfgang Runge hat Waltraud Herold bei verschiedenen Terminen vertreten, berichtete über die Veranstaltungen und verwies zusätzlich auf die Homepage des SBF und Veröffentlichungen im Verbandsorgan „Baden Vocal“. Dazu gehört zum Beispiel auch das leidige Thema „Gema“ und die lange Zeit strittige Finanzierung eines geplanten Zentrums des DCV in Berlin. Unabhängig davon appellierte bei diesen Zusammenkünften der BCV-Musikausschuss an die Mitgliedsvereine, die Bemühungen um die Verbesserung und Steigerung des Chorgesangs nicht aus den Augen zu verlieren.

Offensichtlich sind die Chöre des SBF inhaltlich und personell noch gut aufgestellt, so die Vermutung der Bundeschorleiterin Brigitta Meuser. Sie hatte in den vergangenen beiden Jahren ein Chorcoaching, einen Vizechorleiterlehrgang und eine chorische Stimmbildung als Projekte angeboten, alles wichtige Elemente für den Gesang und die Vereine. Mangels Interesse musste sie aber alles wieder vom Terminkalender nehmen. Dennoch will sie weiterhin bei Fragen und Problemen den Vereinen und Chorleitern zur Verfügung stehen. Die Initiative sollte dann allerdings von deren Seite kommen, wie auch Einladungen zu Liederabenden oder Gruppenkonzerten.

Bundesschriftführerin Christa Mayer verlas die Protokolle der Hauptversammlung 2016 in Schweigern und der Präsidiumssitzungen. Bei Letzteren war es auch immer wieder um das 140-jährige Bestehen des SBF gegangen, zu dem der Badische Jugendchor im Januar 2017 zu einem vielbeachteten Konzert in der Pfarrkirche in Gerlachsheim gewonnen werden konnte.

Weiter berichtete sie von der Fahrt des Präsidiums zum Sängermuseum in Feuchtwangen mit der Übergabe eines Schecks zur Restaurierung einer auf den Komponisten Valentin Eduard Becker (1814 bis 1890) ausgestellten Urkunde. Becker war Ehrenmitglied des Bauländer-Taubergründer-Sängerbunds, Vorläufer des SBF.

Ein geordnetes Rechnungswerk legte Bundesschatzmeister Wolfgang Köhler vor. Sein umfangreicher Bericht erstreckte sich ebenfalls über den Zeitraum von zwei Jahren. Als Schaltstelle für die Bestandserhebungsbögen wünschte er sich einen sorgfältigeren und zeitlich exakteren Umgang mit diesen Unterlagen, von denen eigentlich ausschließlich die Vereine profitierten. Er bot an, bei Bedarf Fragen zu Pauschalen oder Beitragsänderungen zu erläutern. In diesem Zusammenhang erinnerte er als Webmaster der SBF-Homepage an diese Informationsmöglichkeit.

Bundesfrauenreferentin und Gleichstellungsbeauftragte Annemarie Moser berichtete vom „Tag der Frauenstimme“ in Bruchsal, ehe Kassenprüferin Jutta Mark dem Schatzmeister eine sachlich und rechnerisch einwandfreie Kassenführung bescheinigte. Dem von ihr damit verbundenen Antrag zur Entlastung des gesamten Präsidiums wurde einstimmig stattgegeben.

Problemlos verlief die von Klaus Kuß geleitete Neuwahl des gesamten Präsidiums. Jeweils einstimmig gewählt beziehungsweise in ihren Funktionen bestätigt wurden folgende Mitglieder:

Präsidentin: Waltraud Herold (Schweigern); erster Vizepräsident: Wolfgang H. Runge (Mondfeld); zweiter Vizepräsident: Hubert Heffele (Osterburken); Bundeschorleiterin: Brigitta Meuser (Tauberbischofsheim); Schriftführerin: Christa Mayer (Kembach); Schatzmeister: Wolfgang Köhler (Osterburken); stellvertretende Bundeschorleiterin, Bundesfrauenreferentin und Gleichstellungsbeauftragte: Annemarie Moser (Oberwittstadt); Pressereferent: Reinhard Haas (Oberlauda). Jutta Mark und Monika Rumm wurden zu Kassenprüferinnen bestellt.

Waltraud Herold bedankte sich beim auf eigenen Wunsch ausgeschiedenen bisherigen zweiten Vizepräsidenten Alexander Schwarz (Dittwar) für dessen Arbeit im Interesse des Chorgesangs mit einem kleinen Präsent.

Die nächste Hauptversammlung wurde auf den 1. März 2020 im Bereich der Sängergruppe 1 (Osterburken) terminiert. Abschließende Dankesworte richtete Waltraud Herold an die Delegierten für das doch eindeutige Votum bei den Neuwahlen und an das Präsidium selbst für die uneingeschränkte Unterstützung in den vergangenen beiden Jahren. Für die Zukunft wünschte sie sich den gleichen Rückhalt. Mit dem gemeinsam gesungenen „Badischen Sängerspruch“ endete die Versammlung. erha

