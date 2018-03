Anzeige

Unglaublich vielseitig

Bischof kann sich keinen anderen Beruf vorstellen, „auch weil ich mich gerne mit Leuten unterhalte“. Er habe zudem wohl etwas für seine Heimatgemeinde und die gute Entwicklung der Stadt erreichen können. Dazu seien viele Gespräche nötig gewesen. Insgesamt „war die Arbeit unglaublich vielseitig“ und die Bandbreite angesichts der Größenordnung der Stadt „wahnsinnig“. Bischof: „Ich bin gerne ein Rathäusler gewesen.“

Seine Ausbildung absolvierte er ab dem 1. September 1970 beim Landratsamt des Main-Tauber-Kreises in Tauberbischofsheim als Anwärter im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst. Am 1. August 1972 wurde er Beamter des Landes Baden-Württemberg – und vom Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe für ein Jahr vom Wehrdienst zurückgestellt. „Sie sind Landesbeamter. Sie werden da eingesetzt, wo sie gebraucht werden“, erinnert sich Bischof noch genau an die damalige Begründung für seine Versetzung zur Regierungsoberkasse beim RP.

Mit dem Käfer unterwegs

Mit seinem VW-Käfer fuhr der junge Mann oft zwischen Hundheim und Karlsruhe hin und her. Wenn donnerstags Feiertag war, sogar mittwochs heim, freitagmorgens wieder hin und am Nachmittag zurück. „Das Benzin kostet damals 23 Pfennig der Liter.“

Es gab mehrere Gründe, die ihn in die Heimat zogen: So war er schon mit seiner späteren Frau Beate befreundet. Er half in der elterlichen Landwirtschaft mit und spielte im örtlichen Musikverein. Und, bekennt Bischof: „Ich bin kein Stadtmensch.“

Am 1. Juli 1973 musste er zum Wehrdienst beim Panzerbataillon 363 in Külsheim antreten. – Die Heimat hatte ihn wieder! Die während der 15-monatigen Dienstzeit gesammelten Erfahrungen „waren auf jeden Fall für mich gut“, ist er mit Blick auf sein späteres Berufsleben überzeugt.

In diesem hat er manchen Wandel miterlebt. So kennt er aus seiner Karlsruher Zeit noch die Datenerfassung per Lochkartensystem.

Nach seinem Wechsel „im Wege der Versetzung“ zur Stadt Külsheim am 1. Oktober 1974, wo er zunächst als Personalsachbearbeiter tätig war, wurde die EDV eingeführt. Und dann dauerte es noch fast 20 Jahre, bis er seinen ersten PC-Arbeitsplatz erhielt, erzählt Bischof lächelnd. Schallend lachen muss er sogar, als er sich an seine Prüfung zum Abschluss seiner Ausbildung erinnert. So musste er zuvor nachweisen, dass er 120 Anschläge pro Minute auf der Schreibmaschine schreiben kann – „fehlerfrei natürlich“.

Bischofs erster Schreibtisch im Dienst der Stadt Külsheim stand im heutigen Alten Rathaus. Nach dem Umzug der Verwaltung im Sommer 1975 ins Schloss war sein Büro dort, wo er einst zur Schule gegangen war. Bischof: „So schließt sich der Kreis. Ich sitze seit 20 Jahren in meinem Klassenzimmer.“

Aufgabenschwerpunkte

Nach der erfolgreichen Qualifizierung für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst wurde Günter Bischof am 1. Februar 1998 Hauptamtsleiter der Stadt Külsheim. Zuvor war er seit 1981 im Bauamt eingesetzt, wobei er auch für den Bauhof zuständig war.

Im Arbeitsleben von Günter Bischof hat sich nicht nur die Technik stark gewandelt, sondern auch einige Aufgabenschwerpunkte. Früher zählte zu diesen vor allem die Landwirtschaft. „Es gehörten Dinge wie Bodennutzungserhebungen oder Viehzählungen dazu. Das ist heute alles weg“, so der Fachmann. Dafür entwickelten sich der Tourismus und die Flüchtlingsunterbringung zu wichtigen Themen. Und dann kam es vor zehn Jahren zur Schließung der Prinz-Eugen-Kaserne sowie der damit verbundenen Konversion.

Die damalige Entscheidung der Stadt, das Areal zu kaufen und dieses – mit allen damit verbundenen Risiken – von einem Bundeswehr- in einen Wirtschaftsstandort zu verwandeln, „war aus heutiger Sicht absolut richtig“, betont Bischof. „Die Stadt wäre ärmer, wenn sie das Gelände und die dortigen Möglichkeiten nicht hätte. Doch am Anfang war es Knochenarbeit“, verschweigt der Hauptamtsleiter nicht, der zusammen mit der Stadtkämmerin als Geschäftsführer der heutigen „Business Area Külsheim“ fungiert.

„Geregelte Arbeitszeiten konnte man vergessen.“ Gleichzeitig stellt er fast schwärmerisch fest: „Es war eine interessante Zeitspanne der Herausforderung. Es hat Spaß gemacht, weil man auch immer wieder einen Schritt weitergekommen ist.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.03.2018