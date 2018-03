Anzeige

Motivation

Die Ausbildung in der Verwaltung der Stadt Külsheim „hat mir Spaß gemacht“, schwärmt die 45-Jährige noch immer. Zudem kommt ihr Mann aus der Brunnenstadt, wodurch sie hier – neben dem Bürgermeister – viele Leute kennt. „Ich wusste, dass es passt und mir die Arbeit Freude machen wird“, beschreibt sie, warum sie sich um die Stelle beworben hat. Zudem habe sie sich überlegt: „Wenn ich jetzt nicht wechsele, wann dann?“

Damit Simone Hickl-Seitz die neue Herausforderung in Külsheim und ihre Familie unter einen Hut bringen konnte, stellte ihr Mann seine eigene Arbeitszeit etwas um. Denn im Gegensatz zu Assamstadt, wo sie über eine Teilzeitstelle verfügte, arbeitet sie in der Brunnenstadt Vollzeit.

„Das klappt ganz gut“, zieht sie aus persönlicher Sicht eine 100-Tage-Bilanz. So genieße sie es, wenn nötig in der Pause einmal kurz nach Hause fahren zu können. Mittlerweile haben sich auch schon die beiden Töchter an den neuen Arbeitsplatz ihrer Mutter gewöhnt. Eine deren – unbegründeten – größten Sorgen sei gewesen, künftig den Fastnachtsumzug in Assamstadt zu verpassen, erzählt Hickl-Seitz augenzwinkernd.

Toller Empfang

Mit Freude erinnert sie sich an ihren ersten Arbeitstag in der Brunnenstadt. „Der Empfang war total süß mit Blumen und einem Herzlich-willkommen-Schild an der Tür.“ Begeistert ist sie auch von ihrem Arbeitszimmer im Schloss mit Erker und Blick über die Stadt: „Es ist wichtig, sich an seinem Arbeitsplatz wohl zu fühlen.“

Simone Hickl-Seitz macht es nichts aus, wenn sie „voll beschäftigt“ ist. Im Gegenteil. „Ich mag es, wenn es anspruchsvoll ist, und man viel zu tun hat“. Zudem gefällt ihr die Vielfalt der Aufgaben, die ein Verwaltungsposten in einer kleinen Stadt wie Külsheim mit sich bringt. „Man ist noch nah an den Leuten dran. Und das ist abwechslungsreich.“

Ihre Aufgaben als Hauptamtsleiterin von Külsheim unterscheiden sich gegenüber denen in Assamstadt nicht wesentlich, bringt es die Fachfrau auf den Punkt. Ein großer Unterschied ist jedoch die Personalstärke mit 17 Personen in der Brunnenstadt und acht bei ihrem früheren Arbeitgeber. Das erfordere „viel mehr Absprache“, hat sie festgestellt. Und: „Das ist hier vorbildlich, da gibt es nichts zu verbessern“, ist sie voll des Lobes.

Wirtschaftsförderung

Weitgehend Neuland ist für Hickl-Seitz die Wirtschaftsförderung, die „in der Stadt Külsheim einen ganz großen Raum einnimmt“. Am 1. April folgt die Hauptamtsleiterin ihrem Amtsvorgänger Günter Bischof als einer der Geschäftsführer der „Business-Area-Külsheim“ nach. Und dessen „gute Arbeit“ auf „hohem Niveau“ will sie fortführen. Denn „wenn es gut läuft, muss man das Rad nicht neu erfinden“.

„Ich hatte vor dem ,Wirtschaftsbrocken’ etwas Bammel“, gesteht Hickl-Seitz. Doch diese Angst habe ihr Bischof sofort genommen. Gemeinsam mit ihr besuchte er zahlreiche im Gewerbegebiet ansässige Firmen und stellte so den ersten Kontakt her. Beibehalten möchte sie das bei der Stadtverwaltung und besonders für die Wirtschaftsförderung geltende „Prinzip der kurzen Wege“. So werde etwa nach einem Anruf bei einem Problem sofort nach Lösungen gesucht.

Ziel sei es, städtische Unterstützung wo immer möglich zu bieten. Dazu zähle beispielsweise auch, über Fördermittel zu informieren oder Firmen „zueinander zu bringen, wenn es räumlich passt“.

Vorgenommen hat sich die Hauptamtsleiterin, im Zuge der aktuellen EDV-Umstellungen das Erscheinungsbild der Kommune beim Schriftverkehr zu vereinheitlichen. Zum Teil hat sie diesen Plan bereits in die Tat umgesetzt.

Zufrieden mit der Nachbesetzung „seiner“ Stelle ist Günther Bischof, der bis zum Eintritt in den Ruhestand Ende des Monats noch als Hauptamtsleiter wirkt: „Wir kennen uns seit rund 25 Jahren, und ich weiß, dass jetzt alles wunderbar gelöst ist und weitergeht. Die Wellenlänge stimmt.“ Wichtig sei für Simone Hickl-Seitz als auch für die Stadtverwaltung ein geordneter Übergang gewesen, meinte er besonders mit Blick auf die BAK und die Kasernenkonversion. Schließlich gebe es in dem Areal gut 400 Beschäftigte.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.03.2018