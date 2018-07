„Ihr könnt alles werden, habt es selber in der Hand“

Anzeige

Külsheim.Bürgermeister Thomas Schreglmann gratulierte bei der Schulentlassfeier an der Pater-Alois-Grimm-Schule (PAGS) am Dienstag all jenen, welche die Schulzeit beenden. Zum ersten Mal in Külsheim seien auch Realschulabgänger dabei. Schreglmann zitierte Peter Ustinov, der von der grundlegender Bedeutung sprach, in jedem Jahr mehr zu lernen als im vorhergehenden.

Ein schönes Erlebnis

Der Bürgermeister hob heraus, der Abschluss in der Tasche bedeute ein schönes Ergebnis für viele Jahre des „immer-mehr-Lernens“. Damit werde auch ein bedeutsamer Abschnitt des jungen Lebens beendet, in eine neue Phase gestartet. Man könne auf dem Erreichten nicht stehenbleiben, müsse offen für Neues sein, „auf solches seid ihr an der PAGS sehr gut vorbereitet worden“.

Alle Wege stehen offen

Schreglmann sagte, für die Entlassschüler stünden alle Wege offen, es werde Leistungs- und Lernbereitschaft verlangt, Einsatz und Ausdauer. „Ihr könnt alles werden, alles erreichen, habt es selbst in der Hand“, ermutigte er die jungen Leute. Diese hätten bewiesen, dass sie etwas können.