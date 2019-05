In den Nachwuchs wird weiter investiert

Was sagen Sie dazu? Die bei den Kommunalwahlen in Külsheim antretenden Parteien und Gruppierungen beantworteten den FN drei Fragen zu Themen, die für die Kommune wichtig sind.

Külsheim. Kandidaten der CDU, der Freien Wählervereinigung und der SPD hoffen darauf, bei den Kommunalwahlen am Sonntag, 26. Mai, in den Külsheimer Gemeinderat einzuziehen. Hier erläutern sie ihren Standpunkt zu Fragen etwa nach künftigen Aufgaben und Schwerpunkten ihrer Arbeit.

Viel Geld ist in den vergangenen Jahren in die Pater-Alois Grimm-Schule mit dem „Haus des Lernens“ geflossen. Wo sehen Sie die künftigen Investitionsschwerpunkte?

CDU: Ein Schwerpunkt werden sicher die Sanierung und der Ausbau unserer Kindergartenlandschaft sein. Hier stehen Neubauten und Sanierungen in verschiedenen Einrichtungen an. Die Geburtenzahlen haben sich in Külsheim erfreulicherweise einigermaßen stabilisiert, so dass die Investitionen zukunftssicher angelegt sind. Der Umbau und die Erweiterung des evangelischen Kindergartens sind bereits auf den Weg gebracht. Hier wird eine dritte Gruppe entstehen. Ganztagesbetreuung und warmes Mittagessen sind heutzutage selbstverständlich.

Für die Zeit des Umbaus wird die Einrichtung in die Bgm.-Kuhn-Straße umziehen. Die dortigen Räume sind dermaßen attraktiv, dass mit einer Erweiterung in den kommenden Jahren eine perfekte Lösung für den katholischen Kindergarten Külsheim gefunden ist.

Daneben muss unsere Infrastruktur weiter unterhalten und saniert werden. Im Abwasserbereich stehen größere Investitionen im Rahmen der Abwasserkonzeption an. Im gesamten Stadtgebiet sind Straßen zu sanieren, in Uissigheim muss die Stahlberghalle angegangen werden. Da bleibt zu hoffen, dass die gute konjunkturelle Lage noch etwas anhält, weil sonst Külsheim sehr schnell wieder an seine finanziellen Grenzen stoßen wird.

Freie Wählervereinigung: Auch die nächsten Jahre kommen die größten Investitionen wieder den Kindern zugute – aber dann vor allem den ganz Kleinen. Bei den Kindergärten wurde in den vergangenen Jahrzehnten nur das Nötigste gemacht. Den aufgelaufenen Investitionsstau werden wir nun nach und nach abbauen. Lange war nicht klar, wie viele Einrichtungen und Gruppen bei den stetig sinkenden Kinderzahlen überhaupt noch benötigt werden. Mittlerweile haben sich die Geburtenzahlen erfreulicherweise stabilisiert. Und durch die zunehmende Betreuung von Kindern unter drei Jahren werden sogar deutlich mehr Plätze benötigt. Deshalb sind wir auf alle Kindergärten in den Ortsteilen angewiesen. Bei der Sanierung beziehungsweise dem Neubau von Kindergärten gehen wir zunächst die an, bei denen neue Gruppen geschaffen werden können. Doch auch in das Betreuungsangebot und verlängerte Öffnungszeiten wollen wir investieren.

Nicht direkt einen Schwerpunkt, aber sehr viele kleine dringende Baustellen, sehen wir bei der kommunalen Infrastruktur. Deren Instandhaltung darf nicht vernachlässigt werden, auch wenn sich große Einzelmaßnahmen politisch besser verkaufen lassen.

SPD: Der sehr gute Zustand der Pater-Alois-Grimm-Schule (PAGS) muss natürlich weiterhin Jahr für Jahr erhalten werden. Der Investitionsschwerpunkt der nächsten fünf Jahre wird aber klar die Umsetzung der Kindergartenkonzeption sein. Nachdem jahre- beziehungsweise jahrzehntelang notwendige Investitionen geschoben wurden, wollen wir nach der bereits erfolgten Erweiterung des Hundheimer Kindergartens zunächst die Generalsanierung des evangelischen Kindergartens mit der Schaffung einer dritten Gruppe (Krippengruppe) vorantreiben, um dann die Neubauten des Steinbacher und des katholischen Kindergartens in Külsheim anzugehen. Für beide sind noch die geeigneten Standorte festzulegen.

Uns kommt es – analog zu den Investitionen in die PAGS – vor allem darauf an, die Möglichkeiten für eine hochwertige pädagogische Arbeit zu schaffen, wie zum Beispiel anregende Außenspielgelände. Wichtig wird es auch sein, die Räumlichkeiten so zu planen, dass auf geänderte Bedarfe reagiert werden kann, wie etwa das Einplanen von Schlafräumen für mögliche weitere Krippengruppen.

Wie wollen Sie die Gesamtkommune Külsheim als Wohn- und Wirtschaftsstandort weiterentwickeln?

CDU: Külsheim ist eine attraktive Kommune zum Leben und Arbeiten. Die ärztliche Grundversorgung ist gut, die Dinge des täglichen Bedarfs werden durch unser Gewerbe, die Einzelhändler und die Einkaufsmärkte abgedeckt. Hinzu kommen ein gutes Betreuungsangebot in den sechs Kindergärten, eine hervorragende Schule im Ganztagesbetrieb und ein reges Vereinsleben. Auch die Betreuung unserer älteren Generation hat sich dank der Unterstützung vieler Ehrenamtlicher und der beiden Kirchen weiter verbessert.

Die Tagespflege in der Bgm.-Kuhn-Straße wird gut angenommen, und mit Fertigstellung des Seniorenheims Haus St. Anna im Sommer sind wir für die Zukunft gut gerüstet. Wir brauchen aber weiteren seniorengerechten Wohnraum, der attraktiv im Bereich des neuen Pflegeheims realisiert werden sollte.

Wir müssen weiter verstärkt gegen die Leerstände in den Ortskernen vorgehen. Auf diesem Gebiet ist bereits vieles gelaufen – auch dank der Unterstützung der verschiedenen Förderprogramme für den ländlichen Raum. Hier ist aber nicht nur die Kommune das Allheilmittel: Wenn sich unsere sechs Ortsteile weiterhin positiv entwickeln sollen, ist auch Engagement der Eigentümer von Leerstandsimmobilien erforderlich.

Freie Wählervereinigung: In Bezug auf den Wirtschaftsstandort sind wir auf einem guten Weg. In der ehemaligen Kaserne hat sich viel getan, und zahlreiche Firmen haben sich dort bereits angesiedelt und Arbeitsplätze geschaffen. Für uns als Freie Wähler ist aber klar, dass wir darauf nur indirekt Einfluss nehmen können.

Wir sind der Meinung, dass das Gesamtpaket stimmen muss. Dazu gehört neben günstigen und gut ausgebauten Gewerbeflächen eine partnerschaftliche und unbürokratische Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat.

Zunehmend spielen auch weiche Standortfaktoren eine immer wichtigere Rolle. Und da sind wir bei den Interessen der Bürger. Die Lebensqualität in Külsheim und den Ortsteilen muss stimmen. Im Gegensatz zu großen Städten funktionieren bei uns das Ehrenamt und die Vereinsarbeit noch. Das müssen wir unbedingt mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen und fördern. Das fordert Fingerspitzengefühl und die Fähigkeit zuzuhören.

SPD: Neben der Fortentwicklung eines qualitativ hochwertigen Bildungsangebots vom Kindergarten bis zur Schule benötigen wir durch die Neuansiedlung von Firmen neue und hochwertige Arbeitsplätze, damit unsere jungen, gut ausgebildeten Külsheimer hier bleiben können oder später etwa zur Familiengründung zurückkommen können.

Dazu ist neben der medizinischen Grundversorgung und Einkaufsmöglichkeiten auch ein reges und abwechslungsreiches Vereinsleben für die Freizeitgestaltung wichtig, wozu wir Vereine weiterhin unterstützen wollen.

Ein großer Pluspunkt ist auch unsere Natur- und Kulturlandschaft, die wir erhalten müssen, sowie der Erhalt unseres Hallenschwimmbads und der Sportmöglichkeiten.

Wir wollen auch weiterhin versuchen, die Innenentwicklung in den Ortskernen zu fördern und dort Baumöglichkeiten zu schaffen. Wo dies nicht möglich ist oder trotz attraktiver Angebote nicht den Wünschen von Bauwilligen entspricht, müssen wir dem Bedarf entsprechend Bauplätze in allen Ortsteilen anbieten. Unser Ziel ist hierbei aber klar die Innenentwicklung vor dem Bauen auf der grünen Wiese.

Welches Thema ist für Sie in ihrer Gemeinde noch wichtig?

CDU: Die Konversion der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne ist in der ablaufenden Wahlperiode sehr gut gelaufen, die Vermarktung von gewerblichen Hallen und Unterkunftsgebäuden ist weiter vorangeschritten, sodass ein Abschluss des Konversionsprozesses langsam realistisch erscheint. Wenn es in den nächsten Jahren weiter so gut läuft, könnten die verbliebenen Hallen und Gebäude abschließend vermarktet werden.

Der Abbruch von Gebäuden hat neue Spielräume geschaffen und dem Konversionsprozess insgesamt gutgetan, auch wenn er nicht ganz billig war. Damit Külsheim weiterhin ein attraktiver Wirtschaftsstandort bleibt, müssen deshalb in den kommenden Jahren neue Gewerbeflächen im Bereich „Taubenbaum – Webereistraße“ erschlossen werden, weil in der ehemaligen Kaserne keine größeren unbebauten Flächen mehr zur Verfügung stehen.

Die planungsrechtlichen Voraussetzungen hierfür sind bereits allesamt erfüllt. Daneben müssen auch weiter innerörtliche Potenziale aktiviert werden, damit unsere Ortskerne lebendig bleiben. Schön gelegene Baugrundstücke stehen heute in allen sechs Ortsteilen zu familienfreundlichen Preisen zur Verfügung. Das muss auch weiterhin der Fall bleiben.

Freie Wählervereinigung: In unseren Bürgergesprächen stellen wir immer wieder fest, dass der Informationsfluss aus Stadtverwaltung und Gemeinderat nicht selten versiegt, bevor er bei den Bürgern ankommt. Das ist doppelt unbefriedigend, da dann wichtige Informationen nicht ankommen und dadurch Entscheidungen nicht nachvollzogen werden können.

Wir wissen auch, dass nicht jeder Bürger zu jeder Gemeinderatssitzung kommen möchte – zumal aus unserer Sicht immer noch zu viele spannende Diskussionen nichtöffentlich stattfinden. Deshalb wollen wir Freien Wähler unsere Bürgergespräche vor Ort intensivieren und mehr aus der Kommunalpolitik berichten und erläutern. Heutzutage ist Kommunikation das A und O. Die Bürger müssen vor wichtigen Entscheidungen mehr ins Boot geholt und gehört werden.

Außerdem wollen wir die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit mehr in den Vordergrund rücken. Viele lehnen sich dabei zurück und verweisen auf die große Politik auf EU- und Bundesebene. Dabei fängt der bewusste Umgang mit Umwelt und Ressourcen bei jedem Einzelnen von uns an. Für die ökologischen Auswirkungen unseres Handels sind wir alle verantwortlich. Wir als Kommune müssen da Vorbild sein.

SPD: Wir dürfen nicht den Blick auf die Finanzen vergessen. In den letzten zehn Jahren haben wir einen großen Anteil unserer – nach wie vor – hohen Schulden abbauen können. Dieses Anliegen der Generationengerechtigkeit war bisher dem Gemeinderat sehr wichtig und sollte es auch zukünftig bleiben.

Durch teils deutlich niedrigere Zinszahlungen schaffen wir uns so bereits jetzt zusätzlichen Investitionsspielraum und erhalten diesen auch für unsere Kinder und Enkelkinder.

Wir unterstützen auch das Volksbegehren der SPD Baden-Württemberg, Gelder des Bundes aus dem Gute-Kita-Gesetz für die Gebührenfreiheit von Kindergärten einzusetzen. Dadurch würde auch dieses Bildungsangebot wie die Schulen für Eltern gebührenfrei werden.

Insgesamt versprechen wir nichts, was nicht finanzierbar ist. Es ist Aufgabe des Gemeinderats, durch das Einholen von Informationen und Meinungen sowie durch intensive Diskussionen Prioritäten festzulegen, auch wenn es einfacher wäre, durch neue Schulden alle Wünsche und Forderungen zu erfüllen.

